«Газпром» назвал сроки ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2»

Москва, 22 июня. Ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» должен состояться в конце 2020 года или в начале 2021 года. Об этом заявил глава отдела по работе с инвесторами «Газпрома» Антон Демченко.

«Могу коротко подтвердить, что мы продолжаем работу по этому проекту и рассчитываем, что строительство его закончится в конце 2020 года или в начале 2021 года», — пояснил он.

Напомним, в начале июня на рассмотрение Конгресса США был внесен законопроект о расширении санкций в отношении российского проекта «Северный поток — 2». Санкции будут распространяться не только на компании, которые осуществляют строительство газопровода, но и на компании, оказывающие им страховую и юридическую поддержку, а также портовые услуги.

При этом в начале 2020 года строительство «Северного потока — 2» было временно приостановлено из-за санкций США. Американские власти ввели санкции в отношении европейских компаний, которые осуществляли строительство газопровода. После этого швейцарская компания Allseas, занимавшаяся строительством «Северного потока — 2», приостановила сотрудничество с российской стороной.

Российский проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух нитей газопровода из РФ в Германию по дну Балтийского моря. США и некоторые европейские государства выступают против реализации проекта. Германия и большая часть стран Евросоюза поддерживают строительство «Северного потока — 2», отмечая, что данный проект преследует исключительно коммерческие цели.