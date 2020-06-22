Гаспарян объяснил, почему американцы уверены, что воевали с Россией до 1945 года

Заявляющие о войне США и РФ до 1945 года американцы — жертвы массмедиа-культуры, считает радиоведущий и писатель Армен Гаспарян.

Ранее «Sputnik.Мнения» провел опрос и выяснил, что большая часть американцев не знает, какое событие отмечается 8 мая на Западе (капитуляция Германии). Так, 69% опрошенных либо вовсе не смогли ответить, либо дали неверный ответ. Правильно ответили менее трети респондентов.

Из всех опрошенных 77% заявили, что главным противником США во Второй мировой войне была Германия, 11% назвали Россию и еще 5% — Китай. 8% ответили, что не знают, с кем воевали Соединенные Штаты. Кроме того, согласно данным опроса, каждый десятый респондент (12%) не слышал о холокосте.

По мнению известного российского радиоведущего, писателя и публициста Армена Гаспаряна, не стоит перекладывать вину за незнание американцами собственной истории на систему образования, так как «Вторая мировая война никогда не являлась предметом интересов для американского общества».

«У них всегда был культ собственной гражданской войны — севера с югом, но, как показали события последних недель, даже здесь у них знания весьма посредственные. Ведь чтобы сносить памятники под эгидой борьбы с рабством тем людям, у которых рабов не было, надо быть кончеными дегенератами. Но тем не менее американцы сумели это продемонстрировать. Что же касается утверждений российских либералов о том, что в США самое лучшее образование, то здесь как в фильме «Служебный роман» — сапоги хорошие, надо брать. Если они что-то хвалят, значит, что это дно днищенское. Так было всегда, просто в данном конкретном случае, с опросом общественного мнения такая иллюстрация», — поясняет эксперт.

К тому же необходимо понимать, что для американцев 8 мая не является чем-то важным, даже несмотря на то, что США действительно принимали участие во Второй мировой войне, пусть и не самое активное.

«Но этому тоже есть объяснение — что они будут описывать? Серьезных и могучих достижений там нет. Ну ладно — участие в антигитлеровской коалиции, конференции разные, но на этом масштабный пиар не сделать, серьезного там ничего нет, все то же самое, как и в случае с Первой мировой войной. А вообще, если вам телевизор говорит, что вы воюете с Россией, у вас именно это будет откладываться в голове. Нэнси Пелоси (Спикер Палаты представителей. — Прим. ФАН) там ежедневно рассказывает о том, что она из окопов не вылезает, отражает атаки хакеров, средств массовой информации, экспертов разных и т.д. Естественно, что у нормального американца, жертвы массмедиа-культуры, это в голове отложилось. Вот они это и воспроизводят, они продукт системы», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, исследование провела IFop — старейшая компания во Франции, занимающаяся изучением общественного мнения. В исследовании участвовали 1004 американца старше 18 лет. Выборка участников проводилась по полу, возрасту и географии.