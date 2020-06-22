Доктор Мясников рассказал о «гене героев»

Москва, 22 июня. Известный врач и телеведущий Александр Мясников полагает, что у людей, которые без раздумий готовы броситься на спасение других, «есть, наверное, ген героев».

Размышляя на эту тему, доктор вспомнил о подвиге бортпроводника лайнера Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево в мае прошлого года, о пловце Шаварше Карапетяне, который спас два десятка тонущих людей. А также в пример привел волонтеров, помогающих во время пандемии коронавируса.

Врач задумался, что такое героизм — осознанное решение или рефлекс. По его мнению, это воспитание, которое дает о себе знать в «самый последний момент». Однако при этом есть «определенный биологический вид людей — люди-герои в душе, люди, готовые на подвиг».

Доктор признался, что не раз задавал себе вопрос, смог бы он отдать жизнь за другого человека.

«И что бы я там себе ни думал, у меня ответа нет, потому что, пока не придет твое время, ты себя не знаешь», — констатировал он.

Как пишет «ФедералПресс», Мясников ранее дал несколько рекомендаций, которые помогут отличить хорошего медика от плохого. По его словам, уровень квалификации врача должен вызывать вопросы, если тот объясняет все проблемы со здоровьем наличием паразитов, лечит гипертонию курсами внутримышечных инъекций или капельниц, назначает антибиотики при температуре менее 38 градусов, ознобе, чихании и ломоте в теле.