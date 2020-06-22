Лавров в беседе с главой МИД Египта призвал к компромиссу по вопросу дамбы «Возрождение»

Москва, 22 июня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил в ходе телефонного разговора с главой МИД Египта Самехом Шукри проблему эфиопской дамбы «Возрождение» на реке Голубой Нил. Об этом сообщил официальный сайт МИД РФ.

Египет крайне озабочен проблемой заполнения водохранилища строящейся ГЭС «Возрождение» в Эфиопии. Чрезмерная активность Аддис-Абебы в этом вопросе грозит засухой и снижением производства электричества в Египте. По этому поводу Каир даже обратился в Совет Безопасности ООН с просьбой повлиять на ход переговоров.

Сергей Лавров отметил, что позиция России по этому вопросу не изменилась: Москва продолжает призывать к выработке компромиссного решения, устраивающего все стороны конфликта. Эта точка зрения России не изменится и в случае обсуждения проблемы в ООН.

Россия готова самостоятельно выступить в качестве посредника на переговорах Египта, Судана и Эфиопии вокруг дамбы «Возрождение». Об этом в начале июня заявил посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин.

Эфиопская плотина «Хидасэ» («Возрождение») готова на 70%. На объекте установлено оборудование для генерации электричества, но три страны, использующие воды Голубого Нила (Египет, Судан и Эфиопия) не могут согласовать сроки наполнения гигантского (74 млрд кубометров) водохранилища «Тысячелетие».

Если следовать плану Эфиопии, весь процесс займет от трех до пяти лет, при этом первое электричество станция даст уже в следующем году. Египет настаивает на заполнении водохранилища за 7-12 лет. Такие растянутые сроки, по мнению Каира, незначительно скажутся на египетской энергетике и ирригационных системах.

Эфиопия отказывается следовать плану Египта, составленному Министерством финансов США. В стране считают, что подготовленное американцами соглашение «лишает Эфиопию суверенного права использовать ресурсы Нила». Эксперт по геополитике Константин Соколов в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что своими попытками привлечь Вашингтон к решению вопроса Каир надеется обозначить свой авторитет в качестве регионального лидера.