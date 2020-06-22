ЛАГ переносит экстренное заседание по Ливии на фоне отказа ПНС от переговоров

Каир, 22 июня. Лига арабских государств переносит экстренное заседание по Ливии. В официальном заявлении говорится, что смена даты совещания нужна, чтобы все делегации могли принять участие в мероприятии.

По словам Хусама Заки, помощника генсека ЛАГ, заседание состоится завтра, 23 июня. Перенос обусловлен техническими причинами, чтобы «гарантировать участие министров и глав делегаций в переговорном процессе». Предполагается, что сегодня, 22 июня, все нюансы будут решены.

В минувшую пятницу, 19 июня, Египет обратился к ЛАГ с просьбой созвать экстренное совещание, на котором будут подняты вопросы по ситуации в Ливии, тяжелых последствий турецкого вмешательства в дела страны и о нежелании так называемого Правительства национального согласия (ПНС) соблюдать «Каирскую декларацию» и следовать призывам к перемирию.

Следует отметить, что ранее режим Файеза Сарраджа отказался от участия в заседании ЛАГ по вопросу мирного урегулирования внутриливийского кризиса. Как отметил представитель «МИД» ПНС Мухаммед аль-Каблави, делегация ПНС не собирается посещать встречу, организованную ЛАГ.

Лига арабских государств не раз высказывалась против агрессии Турции в отношении Ливии и Сирии, подчеркивая недопустимость военного вмешательства в дела этих стран. ЛАГ также подчеркивает, что именно действия Анкары усугубляют кризис в Ливии, препятствуя усилиям международного сообщества по деэскалации.