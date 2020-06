Роберт Дауни-младший может сняться в «Пиратах Карибского моря»

Москва, 22 июня. Голливудский актер Роберт Дауни-младший может появиться в шестой части «Пиратов Карибского моря». Компания Disney предложила актеру роль эксцентричного пирата, сообщает We Got This Covered со ссылкой на собственные источники.

Дауни может сыграть второстепенную роль в знаменитом фильме. Однако главная роль Джека Воробья все еще остается не утвержденной из-за скандала вокруг Джонни Деппа. В студии утверждают, что фильм выйдет на экраны вне зависимости от того, сыграет ли в нем Депп, сообщает МИР 24.

Участие Деппа в картине остается под сомнением из-за скандального развода с Эмбер Херд, экс-супруга предъявила Деппу многочисленные обвинения в насилии. По ее словам, она стала жертвой домашнего насилия, актер в свою очередь назвал заявление бывшей возлюбленной клеветой. В феврале появилась запись разговора звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего супруга.

Ранее юрист Джонни Деппа заявил, что в 2016 году глава компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск устроил оргию с участием актрисы Эмбер Херд и модели Кары Делевинь. Кроме того, Депп заявил, что Херд закрутила роман с основателем Tesla через месяц после их свадьбы. Маск отреагировал на слухи о групповом сексе.