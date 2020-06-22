Харламов и Асмус объявили о разводе

Москва, 22 июня. Юморист Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе. Их брак продлился восемь лет. О своем решении оба написали в своих аккаунтах в Instagram.

Харламов подчеркнул, что их путь с Кристиной не заканчивается, а просто переходит в другую стадию.

«Да, мы разводимся. Но мы безусловно остаемся любящими родителями прекрасной дочки. Это были прекрасные восемь лет», — признался он.

Гарик также подчеркнул, что сейчас могут начаться спекуляции на тему их развода, поэтому он решил прояснить сразу, что ни пандемия, ни фильм «Текст», ни кто-то третий в этой ситуации не виноват.

«Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми и мы расстаемся друзьями, с большим уважением друг другу», — написал он.

При этом юморист отметил, что прекрасно понимает, что сплетни, домысли и догадки все равно будут в Сети.

«Это игрушку не отберешь», — констатировал артист.

Асмус в свою очередь обратила внимание, что они не занимаются хайпом, и это решение было принято ими почти год назад, «до того как это стало мейнстримом».

«Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители», — заключила она.

Напомним, одним из громких разводов в отечественном шоу-бизнесе в 2020 году стал развод Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Еще одной парой, которая недавно закончила свои отношения, стала пара Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова.