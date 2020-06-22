Сербы не видят разницы между фашистами 41-го года и блоком НАТО

Санкт-Петербург, 22 июня. Бомбежка Югославии в 1999 году и расчленение республики на несколько независимых государств является продолжением политики крупных европейских государств, которая и привела ко Второй мировой войне, заявил депутат парламента Сербии академик Драгомир Карич.

«Мы (сербы. — Прим. ФАН) всегда будем проводит параллель того, что случилось с республикой Югославия в 1999 году, с тем ударом, которому подвергся Советский Союз в 1941-м», — подчеркнул Карич в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Начало Великой Отечественной войны. Чему учит история».

По словам сербского политика, и в том и в другом случае Югославия подверглась иностранной агрессии за нежелание участвовать в политике европейских государств, направленной против России.

«В апреле 1941 года нас бомбили за то, что мы вышли на улицы и выгнали короля Джорджовича и правительство, которые подписали пакт с нацистской Германией. Они подписали пакт 6 марта, а мы восстали 27 марта. В качестве наказания германские войска уничтожили Югославию», — пояснил Калич.

Косвенными подтверждениями преемственности политики Евросоюза является тот факт, что в обоих случаях союзником агрессора выступала Хорватия и идентичность территорий, на которые была разделена Югославия.

«Югославия в 1999 году была разделена так же, как во время гитлеровской оккупации, — обратил внимание эксперт. — Тогда были внутренние враги — Хорватия, которая стала самостоятельным государством. Большинство сербов пострадало в концлагере в Хорватии. Единственный нацистский лагерь для детей тоже был в Хорватии. Это государство, которое шло под руку с Гитлером, теперь называется демократическим, а для Сербии и России делают некую ревизию Второй мировой войны».

Мало отличаются, по словам ученого, от фашистских и методы, которыми военные НАТО добиваются своих целей.

«В 1941 году, когда 6 апреля Гитлер бомбил Белград и другие промышленные города, погибло 3,5 тысячи человек. Однако тогда не было столько разрушений, как это сделала НАТО в 1999 году. Это была зверская бомбардировка, которая продолжалась 78 дней и ночей круглосуточно. Сначала сказали, что будут бомбить только казармы, а потом начали бомбить больницы, детсады, школы», — напомнил Калич.