Хатылев на примере объяснил, почему новые БПЛА Турции не смогут уничтожать российские «Панцири»

Турция намерена активно использовать БПЛА Kargu-2 при участии в боях в Ливии и Сирии. СМИ утверждают, что эти беспилотники станут «убийцами» российских комплексов «Панцирь-С1». Военный эксперт Сергей Хатылев объяснил, почему заявления о высокой эффективности турецких БПЛА не более, чем рекламный трюк.

Минобороны Турции заключило с компанией Defense Technologies Engineering and Trade (STM) контракт на поставки сотен беспилотных летательных аппаратов, включая 356 Kargu kamikaze. Отмечается, что операторы способны объединять их в рой из 20 единиц, чтобы наносить массированные удары по противнику. Каждая машина весит 15 кг, способна развивать скорость до 145 км/ч и поражать цели на расстоянии около 10 км. Турецкие СМИ заявляют, что эти БПЛА смогут беспрепятственно уничтожать комплексы «Панцирь-С1» российского производства, которые активно используются на Ближнем Востоке.

Бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев напомнил, что БПЛА стали использовать несколько десятилетий назад, однако до настоящего времени они все еще занимают определенную нишу — их применение может дать преимущество, однако нанести серьезный удар они не могут.

«Беспилотники — это некое средство, с помощью которого можно завоевать тактическую или стратегическую инициативу. Это средство достижения целей на тактическом поле. То есть можно 20, 30 или 50 беспилотников роем запустить на объект, чтобы нанести удар, но по своим последствиям, масштабам это не больше, чем тактический бой. То есть поражения 100 и более единиц техники не ожидается, большого количества людских резервов тоже», — пояснил военный эксперт.

Специалист также в критической форме отреагировал на слова о том, что турецкие Kargu-2 могут стать убийцей российских «Панцирей». По его словам, уничтожение даже одного такого комплекса — серьезное дело, не говоря уже о том, что нужно нанести мощный удар сразу по целой батарее.

«Все эти разговоры об уничтожении «Панцирей» не соответствуют действительности. Я вам скажу, что «Панцирь-СМ», который сегодня доработан после боев в Сирии и на Ближнем Востоке, уже имеет броню. Да и в старом варианте, чтобы его уничтожить, требовалось несколько ракет. Если вы помните, 4 года назад первый раз удар по «Панцирю» нанесли израильские военные — двумя ракетами они смогли вывести его из строя. А представляете, какие на БПЛА военные средства — в два-три раза меньше чем то, что применял Израиль. Поэтому, чтобы вывести из строя даже один «Панцирь», нужно еще постараться», — добавил собеседник Федерального агентства новостей.

В завершение Хатылев выразил уверенность в том, что голословные заявления о мощи турецких беспилотников — рекламный трюк. Он также напомнил, что Турция с 2014 года применяет в Сирии свои БПЛА, однако новостей о том, что они добились серьезных успехов, просто нет.