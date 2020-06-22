Огласили сроки фигурантам дела «Сети». События дня. ФАН-ТВ

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата
В России в День памяти и скорби прошли памятные мероприятия. В частности, Владимир Путин посетил Главный храм Вооруженных Сил. В сопровождении Министра обороны Сергея Шойгу и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла глава государства осмотрел храм, и принял участие в молебне, который отслужил предстоятель РПЦ. После президент России обратился с памятной речью.
«Мы собрались здесь, у стен Главного храма Вооруженных Сил России, чтобы с глубоким почтением вспомнить о героях прошлого, почтить бессмертный подвиг нашего народа и ратную доблесть всех защитников Отечества – от Древней Руси до наших дней, склонить головы в память о тех, кто отдал жизнь за свободу родной земли.», — отметил президент России.
Также к военнослужащим обратился и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Сегодня мы живём в мирное время. Это мирное время является результатом и мудрой внешней политики, которая осуществляется нашим государством, и наличием грозного оружия в руках наших Вооруженных Сил. Все это в сочетании дает возможность всем нам жить в мире и строить будущее нашего Отечества.», — отметил предстоятель РПЦ.
Помимо этого, президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. В церемонии возложения приняли участие ветераны ВОВ и учащиеся Московского суворовского военного училища и Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ». После возложения участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.
ФСБ РФ рассекретило документы о зверствах фашистов в Крыму
Управление ФСБ России по Республике Крым и Севастополю рассекретили архивные документы, отражающие факты нацистских преступлений против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. В частности, ведомство обнародовало «Акт Комиссии по расследованию учиненных зверств и причиненного материального ущерба немецко-румынскими оккупантами по городу Бахчисараю и району» от 14 мая 1944 года. В нем указано, что за время оккупации «немецко-фашистские изверги расстреливали, вешали и сжигали ни в чем не повинных советских граждан». Еще один акт, опубликованный представителями ФСБ, содержит сведения о том, как были зверски расстреляны мирные граждане на Керченском полуострове.
Приговор для фигурантов дела «Сети»
В Петербурге 2-ой Западный окружной суд огласил приговор двум участникам сообщества «Сети», признанного террористической организацией, деятельность которой запрещена в России. Приговор вынесен Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову. Они признаны виновными в организации террористического сообщества и участии в нем, а также в незаконном использовании взрывчатых устройств. Филинков приговорен к семи годам лишения свободы, Бояршинов — к 5,5 годам. Наказание осужденные будут отбывать в колонии общего режима. Помимо этого, у суда собрались активисты, поддерживающие обвиняемых, в итоге полиция задержала более 20 нарушителей общественного порядка. Напомним, задержания по делу «Сети» начались в октябре 2017 года в Пензе и Санкт-Петербурге. ФСБ заявила, что анархисты создали межрегиональную террористическую группировку, хотели «раскачать народные массы» и «насильственно изменить конституционный строй», готовили атаки во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу.