Огласили сроки фигурантам дела «Сети». События дня. ФАН-ТВ

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

В России в День памяти и скорби прошли памятные мероприятия. В частности, Владимир Путин посетил Главный храм Вооруженных Сил. В сопровождении Министра обороны Сергея Шойгу и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла глава государства осмотрел храм, и принял участие в молебне, который отслужил предстоятель РПЦ. После президент России обратился с памятной речью.

«Мы собрались здесь, у стен Главного храма Вооруженных Сил России, чтобы с глубоким почтением вспомнить о героях прошлого, почтить бессмертный подвиг нашего народа и ратную доблесть всех защитников Отечества – от Древней Руси до наших дней, склонить головы в память о тех, кто отдал жизнь за свободу родной земли.», — отметил президент России.

Также к военнослужащим обратился и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Сегодня мы живём в мирное время. Это мирное время является результатом и мудрой внешней политики, которая осуществляется нашим государством, и наличием грозного оружия в руках наших Вооруженных Сил. Все это в сочетании дает возможность всем нам жить в мире и строить будущее нашего Отечества.», — отметил предстоятель РПЦ.

Помимо этого, президент России возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля. В церемонии возложения приняли участие ветераны ВОВ и учащиеся Московского суворовского военного училища и Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ». После возложения участники церемонии почтили память погибших минутой молчания.