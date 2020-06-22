Трамп придумал новое название для коронавируса и оскорбил Китай

Москва, 22 июня. Президент США Дональд Трамп придумал новое название для коронавирусной инфекции, которое оскорбляет китайские культурные традиции.

Трамп провел встречу с избирателями в городе Талса, который расположен в штате Оклахома. В ходе встречи президент США заявил, что знает два десятка названий новой коронавирусной инфекции. Трамп назвал коронавирус kung-flu. Тем самым глава Белого дома сделал отсылку к китайскому боевому искусству кунг-фу и англоязычному варианту слова «грипп» или «простуда».

«У этой болезни самое большое количество названий в истории. Я могу вспомнить кунг-флю и еще порядка 19 названий. Многие называют это просто вирусом. Многие называют гриппом. В чем разница? У нас порядка 19-20 разных версий названия коронавируса», — сказал Трамп.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 8,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 467 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 592 тысяч случаев, 8,2 тысячи человек скончались. 344 тысяч человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверенны, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.