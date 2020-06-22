Кинокритик Разлогов рассказал, что будет с карьерой Ефремова после смертельного ДТП

Москва, 22 июня. Президент Гильдии кинокритиков и киноведов Кирилл Разлогов, комментируя смертельное ДТП с участием актера Михаила Ефремова, назвал алкоголизм традиционной болезнью интеллигенции.

Эксперт считает, что рост популярности звезды зачастую происходит в силу скандальности, а не общественного одобрения.

«Часто творческим личностям приписывают существование на грани жизни и смерти. Деструктивное поведение или психические отклонения делают человека «гением», — сказал критик в интервью iReactor.

По его словам, звезды Голливуда нередко прибегали к конфликтам для привлечения внимания к своей персоне. Однако сейчас эпатажное поведение артиста может привести к торможению или полному прекращению карьеры.

Разлогов, говоря о Ефремове, указал на его гениальность и успешную актерскую карьеру. Он считает, что популярность Ефремова после спровоцированного им ДТП может возрасти.

«Михаил Ефремов является гениальным артистом и его актерская карьера, безусловно, удалась. Но естественно популярность Ефремова может вырасти, потому что любой скандал способствует успеху», — резюмировал критик.

Скандальный пиар нередко играет на руку звездам, однако сказать однозначно, что Ефремов после смертельного ДТП сможет сохранить карьеру, пока не приходится. Родственники жертвы автомобильной аварии требуют наказать артиста по всей строгости закона. Сошлись во мнении с ними и многие эксперты.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Журова, комментируя ДТП с Ефремовым, заявила, что если бы авария произошла в США, то артист мог бы отправиться в тюрьму на пожизненный срок.