تستمر الشرطة العسكرية الروسية بتسيير دورياتها على الشريط الحدودي مع تركيا في اطار حفظ الأمن والسلامة في الجزيرة السورية..

وتتجه الدوريات شرقاً لأول مرة وصولاً إلى الحدود العراقية ونهر دجلة، حيث مناطق سيطرة القوات الأمريكية.

تقطع الدوريات البرية مسافة اكثر من 100 كم من القامشلي لتصل الى مدينة المالكية، وترافقها من الجو عدة حوامات روسية لتأمين الحماية للآليات على الأرض.

وصول القوات الروسية بالقرب من الحدود العراقية سبب حالة قلق للقوات الأمريكية المتمركزة في منابع النفط والغاز ما دفعهم لمحاولة قطع الطريق أمام القوات الروسية دون جدوى..

وتهدف الشرطة العسكرية الروسية إلى إنشاء قاعدة في قرية قصر ديب في ريف المالكية بهدف حفظ السلام في المنطقة..

يذكر أن القوات الروسية أنشأت 3 نقاط عسكرية لها في محافظة الحسكة، الأولى في مدينة القامشلي والثانية في ناحية تل تمر والثالثة في ناحية عامودة