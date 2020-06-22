В Минкомсвязи признали, что заблокировать Telegram в России невозможно

Москва, 22 июня. Блокировка Telegram в России технически невозможна, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

По его словам, с этим была связана одна из причин решения разблокировать этот мессенджер. Другая причина заключалась в том, что представители Telegram согласились сотрудничать с властями РФ в борьбе с терроризмом и наркоманией, сообщает НСН.

Напомним, решение заблокировать Telegram было вынесено судом в апреле 2018 года после того, как компания отказалась передать ФСБ «ключи от дешифровки» сообщений пользователей. Разработчики мессенджера объяснили, что это технически невозможно.

Несмотря на блокировку, большинство российских пользователей продолжали пользоваться Telegram. 18 июня 2020 года Роскомнадзор снял требования по ограничению доступа к Telegram. Основатель мессенджера Павел Дуров после этого заявил, разблокировка повысить стабильность и скорость работы мобильных приложений Telegram в России.

Кроме того, станут доступны без VPN прямые ссылки на каналы и сервисы Telegram, что приведет к росту числа участников каналов и чатов. Дуров также заверил, что в плане сохранности личных данных юзеров никаких изменений нет, сообщает телеканал RT.