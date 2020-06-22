Милонов назвал подлым стремление КПРФ продолжать массовые акции в период пандемии

Москва, 22 июня. Минюст РФ должен вынести предупреждение о нарушении российского законодательства лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Такое мнение озвучил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя очередную акцию коммунистов во время эпидемии коронавируса, которая прошла 21 июня в Самаре.

В интервью корреспонденту Nation News парламентарий заявил, что ради политических очков компартия подвергает огромному риску своих пожилых сторонников, которых традиционно много в левой среде.

«Позиция абсолютно подлая, потому что ни что не может оправдывать такой риск. И я думаю, что сейчас пришло время может быть даже на уровне минюста посмотреть, насколько соответствует деятельность компартии принятому российскому законодательству, и вынести предупреждение главе КПРФ», — отметил Милонов.

По его словам, даже незнание планов самарских активистов не должно служить оправданием для Зюганова. Милонов подчеркнул, что этот митинг мог стать отправной точкой второй волны эпидемии пневмонии нового типа.