Российско-турецкое патрулирование на востоке Сирии впервые дошло до границы с Ираком

Дамаск, 22 июня. Сотрудники военной полиции ВС РФ провели совместное патрулирование с турецкими коллегами в окрестностях поселка Дербасия. В составе конвоя бронированных автомобилей военнослужащие провели мониторинг обстановки вдоль участка трассы М-4 на севере провинции, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Сегодняшнее патрулирование на востоке Сирии впервые дошло до границы с Ираком — до побережья реки Тигр. Для обеспечения безопасности маршрута длиной в 100 км, от Камышлы до города Аль-Маликия, следовали российские военные вертолеты ВКС РФ, прикрывая бронемашины с воздуха.

Прибытие российских войск на границу с Ираком вызвало беспокойство в американских войсках, дислоцированных в районах добычи нефти и газа, что побудило их попытаться перерезать дорогу перед русским патрулем. Тем не менее попытка провокации американским силам не удалась.