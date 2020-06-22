Телеведущая Марина Ким ждет третьего ребенка

Москва, 22 июня. Ведущая программ «Большая игра» и «Доброе утро» на Первом канале Марина Ким в третий раз станет мамой.

Журналисты обратили внимание на появившуюся в Instagram фигуристки Татьяны Навки фотографии с мероприятия, посвященного Дню медицинского работника. На кадре Ким позирует в алом платье, им в нем виден округлившийся живот.

«Все по-разному прошли через карантин. Кто-то наел лишние килограммы, кто-то развелся. Я вот выхожу из самоизоляции в интересном положении, о котором обязательно все сообщу. Скоро сами все узнает», — сказала Ким в интервью «СтарХиту».

По словам Ким, после обнародования фактов о личном в жизни ее начинают происходить ужасные события, поэтому звезда ТВ решила придерживаться взглядов, что «счастье любит тишину». Поэтому она не стала рассказывать, кто стал отцом ее ребенка. При этом ведущая напомнила, что официально она не замужем.

О личной жизни звезды Первого канала известно немного. Ким воспитывает двух дочерей дочерей — Бриану и Дарину, однако об отце девочек говорить не любит. Впервые стала матерью Ким в 2014 году, а через два года ее семейство пополнилась еще одним ребенком.