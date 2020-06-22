ФАН назвал номинантов конкурса «Хорошие новости России» в рубрике «Герои современности»

Федеральное агентство новостей готово объявить имена претендентов на победу в номинации «Герои современности» большого конкурса «Хорошие новости России». В ближайшие две недели пользователям Сети предстоит выбрать лучшего автора.

В шорт-лист вошли 10 журналистов региональных СМИ, чьи работы конкурсное жюри посчитало достойными победы. Кому достанется приз в размере 100 тысяч рублей — определят участники онлайн-голосования, которое продлится до 6 июля. Форма онлайн-голосования размещена под этой публикацией.

На звание лучшего в рубрике «Герои современности» конкурса «Хорошие новости России» претендуют:

Анастасия Октябрьская, ВГТРК ГТРК «Тула». Специальный репортаж «Коронастимул» рассказывает три истории, как пережить карантин с пользой для себя и своего дела.

Диана Магомаева, сайт «Это Кавказ». Материал журналиста «Лечим рак не только радикально, но и красиво» посвящен истории чеченского хирурга-онколога Адама Токаева.

Илья Лядвин, ТРК «Мир Белогорья». Сюжет «Медали от Путина работникам Борисовского завода» посвящен строителям Крымского моста.

Анжела Маркевич (Дробышевская), телеканал «Сампо ТВ 360». Сюжет «Брутальные «Ночные волки» стали волонтерами» рассказывает, как байкеры присоединились к борьбе с пандемией в Карелии.

Студенческое телевидение Сибирского федерального университета представило на конкурс материал «Певчие во время пандемии». Сюжет посвящен певчим красноярских храмов, а если подробнее — тому, как изменилась их жизнь во время пандемии.

Анна Незнанова, информационное агентство «Чукотка». Статья «Старики рассказывали…» посвящена хранителю эскимосской культуры Нине Энмынкау.

Ольга Кошелева, DVHAB.RU. Материал «Тяжело ли быть волонтером во время пандемии коронавируса» посвящен добровольцам Хабаровска, которые оказались на передовой COVID-19.

Мария Субботина, Ugra-news.ru. Автор статьи «Краски Памяти не померкнут. В Нижневартовске на фасаде дома нарисовали портрет героя войны» рассказывает, как самарские художники рисовали портрет героя Великой Отечественной войны Павла Мерзлякова на одном из зданий. Кстати, именно эти ребята в 2019 году нарисовали на фасаде жилой высотки в Сургуте пилотов, посадивших пассажирский самолет на кукурузное поле в Подмосковье.

Алена Мороз, журнал «Именно». Героем интервью «Рождение любви» стала театральный режиссер Яна Данилова. Это разговор о современном театре, самовыражении и значении доверия в команде.

Ангелина Оленина, «Развилка». Материал «Бессрочная самоизоляция» — интервью с педагогом-психологом Еленой Рыжковой. Она рассказывает, что такое ДЦП и почему люди с инвалидностью живут в постоянном режиме самоизоляции.

Добавим, онлайн-голосование за участников конкурса продлится до 23.59 5 июля по московскому времени. Обладателем приза в размере 100 тысяч рублей станет автор, набравший наибольшее количество голосов.

Федеральное агентство новостей объявит имена победителей 6 июля.