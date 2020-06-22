В Екатеринбурге снимают порноверсию «Дома-2» для западного зрителя

Екатеринбург, 22 июня. Полиция Екатеринбурга получила сообщение о действующей в городе сети подпольных порнографических студий с веб-камерами, на которые снимается непристойное шоу для западного зрителя.

Как удалось выяснить журналистам, в девяти квартирах поселили местных студентов. Они обязаны круглосуточно ходить обнаженными и как можно чаще заниматься беспорядочным сексом.

Проект организовала компания Hebert Metals LP, зарегистрированная в Эдинбурге (Великобритания). Шоу уже прозвали порноверсией «Дома-2». Ресурс, на котором можно его посмотреть, доступен только при подключении VPN и оформлении платной подписки. Зрителям предлагается видео не только из упомянутых студий, но также из тех, что устроены в странах Восточной Европы.

Участники проекта признались, что спрятаться от объективов камер можно только в туалете. Причем новичкам за съемки не платят, они просто бесплатно живут в квартире. А затем подписывают контракт и зарабатывают на просмотрах.

Полиция Екатеринбурга пообещала проверить информацию о «порноквартирах» и принять меры.

Ранее источник в правоохранительных органах рассказал Федеральному агентству новостей о том, что в отношении 18-летнего сотрудника компании Tele2 решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям о нарушении тайны переписки и изготовлении порнографических материалов. По предварительным данным, молодой человек получал дополнительный доход, поставляя злоумышленникам личные данные абонентов.