Школьница на Алтае погибла, пытаясь спуститься с крыши девятиэтажки на балкон

Барнаул, 22 июня. СК РФ возбудил уголовное дело после гибели девочки-подростка, упавшей с девятого этажа в Барнауле, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел вечером 20 июня в многоэтажке. Несколько подростков залезли на крышу, после чего 14-летняя девочка решила спуститься с крыши на балкон.

Она повисла на краю карниза, но не удержалась и упала вниз. Школьница получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия.

Правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи устанавливают обстоятельства гибели девочки.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Самаре, где подросток выпал из окна девятого этажа. Еще один трагический инцидент произошел в центре Москвы, где под окнами высотки нашли тела двух школьников.