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Противники изменений в конституции инструктируют аудиторию под видом «информирования»

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Оппозиция раздает инструкции по голосованию последователям под видом «информирования»

Москва, 22 июня. Противники поправок к Конституции РФ раскололись на тех, кто агитирует голосовать против поправок в конституцию, и тех, кто призывает игнорировать голосование.

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее объяснила, что агитация голосовать «за» или «против» поправок в конституцию запрещена. Можно лишь информировать о голосовании и напоминать, почему голосование важно для будущего страны. Однако сторонники протестного голосования или бойкота продолжают агитировать, подавая информацию через личные высказывания и мнения. Однако мнения «демократической элиты» сформулированы по-диктаторски авторитарно.

Активисты «Голоса», заявляя о своей «нейтральности», размышляют о том, как сорвать голосование. Вместе с Алексеем Навальным и Леонидом Волковым они дают инструкции, что именно нужно делать и говорить.

Оппозиция раздает инструкции по голосованию последователям под видом «информирования»

Молодая «звезда» так называемой оппозиции Егор Жуков также решил провести инструктаж своим последователям. Жуков открыто заявляет, что нужно проголосовать против поправок, пишет Nation news.

Оппозиция раздает инструкции по голосованию последователям под видом «информирования»

Такого же мнения придерживается и Максим Кац. Он уверяет свою аудиторию, что необходимо принять участие в голосовании. При этом Кац агитирует голосовать «против».

Оппозиция раздает инструкции по голосованию последователям под видом «информирования»

Юрий Дудь пока не решил, нужно ли идти на голосование. Однако блогер уже обвинил знаменитостей в «купленных» призывах принять участие в голосовании. Кто «купил» самого блогера агитировать против голосования, он не уточнил.

Оппозиция раздает инструкции по голосованию последователям под видом «информирования»

«Медиазона» решила ссылать на экспертов и шокировать заголовками. Издание опубликовало мнение инфекциониста Орловской области Виктории Адоньевой, которая заявила: «идите голосуйте, но класть вас потом в больницы некуда». При этом комментарий был вырван из оригинальной статьи в «Орловских новостях». В статье Адоньева сетует на массовое игнорирование самоизоляции и призывает не устраивать массовые мероприятия.

Оппозиция раздает инструкции по голосованию последователям под видом «информирования»

Опасность коронавируса стала еще одной причиной для агитации бойкотировать голосование. При этом открытие ресторанов и парикмахерских воспринимается положительно, а голосование называется «убийством».

Оппозиция раздает инструкции по голосованию последователям под видом «информирования»

Особенно любопытным выглядит заявление главы фракции КПРФ в Москве, депутата Госдумы Валерия Рашкина. Он пошел против своего кумира Навального и призвал не игнорировать голосование, а проголосовать против.

Оппозиция раздает инструкции по голосованию последователям под видом «информирования»

Коммунист предложил написать «нет» на масках, прийти на участок и сделать фото, разместив его в соцсетях. Примечательно, что в разгар пандемии Рашкин собирал митинги в центре Москвы и разгуливал без маски.

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