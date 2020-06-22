Противники изменений в конституции инструктируют аудиторию под видом «информирования»

Москва, 22 июня. Противники поправок к Конституции РФ раскололись на тех, кто агитирует голосовать против поправок в конституцию, и тех, кто призывает игнорировать голосование.

Глава ЦИК Элла Памфилова ранее объяснила, что агитация голосовать «за» или «против» поправок в конституцию запрещена. Можно лишь информировать о голосовании и напоминать, почему голосование важно для будущего страны. Однако сторонники протестного голосования или бойкота продолжают агитировать, подавая информацию через личные высказывания и мнения. Однако мнения «демократической элиты» сформулированы по-диктаторски авторитарно.

Активисты «Голоса», заявляя о своей «нейтральности», размышляют о том, как сорвать голосование. Вместе с Алексеем Навальным и Леонидом Волковым они дают инструкции, что именно нужно делать и говорить.

Молодая «звезда» так называемой оппозиции Егор Жуков также решил провести инструктаж своим последователям. Жуков открыто заявляет, что нужно проголосовать против поправок, пишет Nation news.

Такого же мнения придерживается и Максим Кац. Он уверяет свою аудиторию, что необходимо принять участие в голосовании. При этом Кац агитирует голосовать «против».

Юрий Дудь пока не решил, нужно ли идти на голосование. Однако блогер уже обвинил знаменитостей в «купленных» призывах принять участие в голосовании. Кто «купил» самого блогера агитировать против голосования, он не уточнил.

«Медиазона» решила ссылать на экспертов и шокировать заголовками. Издание опубликовало мнение инфекциониста Орловской области Виктории Адоньевой, которая заявила: «идите голосуйте, но класть вас потом в больницы некуда». При этом комментарий был вырван из оригинальной статьи в «Орловских новостях». В статье Адоньева сетует на массовое игнорирование самоизоляции и призывает не устраивать массовые мероприятия.

Опасность коронавируса стала еще одной причиной для агитации бойкотировать голосование. При этом открытие ресторанов и парикмахерских воспринимается положительно, а голосование называется «убийством».

Особенно любопытным выглядит заявление главы фракции КПРФ в Москве, депутата Госдумы Валерия Рашкина. Он пошел против своего кумира Навального и призвал не игнорировать голосование, а проголосовать против.

Коммунист предложил написать «нет» на масках, прийти на участок и сделать фото, разместив его в соцсетях. Примечательно, что в разгар пандемии Рашкин собирал митинги в центре Москвы и разгуливал без маски.