Фигурантов дела «Сети» Бояршинова и Филинкова приговорили к 5,5 и 7 годам колонии. ФАН-ТВ

Санкт-Петербург, 22 июня. Второй Западный окружной военный суд вынес решение по делу «Сети». Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова приговорили к 5,5 и 7 годам колонии соответственно. Суд доказал их причастность к террористическому сообществу, а также к незаконному приобретению, передаче, сбыту, хранению, перевозке или ношению взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Около ста человек собрались перед зданием суда. Присутствующие были настроены весьма агрессивно: выкрикивали различные лозунги в поддержку фигурантов.

Не обошлось и без столкновений с полицией: не менее 10 человек были задержаны в ходе беспорядков, среди них оказалась и жена осужденного Бояршинова.

На заседании Юлий Бояршинов полностью признал вину, его адвокаты просили смягчить приговор. Филинков своей вины не признал. Защитники намерены обжаловать решение суда.

Всего в деле «Сети» 11 фигурантов, все они осуждены. Семеро из них были приговорены к срокам от 6 до 18 лет. Приговоры вынесены Приволжским окружным военным судом в Пензе.