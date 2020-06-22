Москва, 22 июня. Масочный режим сохраняется по всей стране в осенний сезон, несмотря на отмену введенных из-за эпидемии коронавируса ограничений. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, активность коронавируса значительно снизилась, однако угроза его распространения продолжает быть актуальной. Голикова также напомнила, что осенний сезон является периодом распространения простудных заболеваний, поэтому россиянам придется носить маски и пользоваться санитайзерами, передает «Парламентская газета».

«Нам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности. Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни», — рассказала вице-премьер в эфире «Первого канала».

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных во всем мире достигает 8,9 миллиона человек. От коронавируса погибло более 467 тысяч человек.

В России зафиксировано более 592 тысяч случаев, 8,2 тысячи человек умерли. 344 тысяч человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.