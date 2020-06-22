Опубликован фрагмент дневника погибшей на Бали блогера Насти Тропицель

Москва, 22 июня. Погибшая в ДТП на Бали блогер-миллионник Настя Тропицель строила грандиозные планы на 2020 год, в Сети появились фото фрагментов дневника звезды Интернета.

В дневниковой записи от руки написано, что хотела сделать девушка в этом году. Она мечтала о страстных и теплых отношениях с молодым человеком, о классных отношениях с любимыми родителями.

По словам друзей девушки Андрея и Анастасии Лебедевых, у Тропицель были сложные отношения с отцом. Сама блогер также жаловалась на сложности в отношениях с родителем — перед гибелью она показала переписку с отцом, отметив, что сейчас она переживет «период выгорания».

«Настя плакала всю ночь. Мы за 7 часов до трагедии разговаривали с ней, утешали. У нее было тяжелое эмоциональное состояние из-за проблем с отцом. У нее с самого детства сложные ситуации были с ним», — пояснили блогеры в интервью «КП — Петербург»

Девушка также собиралась развивать свой бизнес и получать стабильно по три миллиона рублей в месяц, жить в квартире с панорамными окнами и отправиться в путешествие с друзьями по городам США.

О смерти Насти Тропицель стало известно в воскресенье. Девушка разбилась на мотоцикле на Бали. Поклонники интернет-звезды и знакомые блогеры выразили соболезнования в связи с гибелью 18-летней девушки.