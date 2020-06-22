Голикова предупредила россиян о необходимости использовать маски и санитайзеры осенью

Москва, 22 июня. Россияне будут вынуждены соблюдать масочный режим в том числе и осенью, чтобы пресечь дальнейшее распространение коронавируса и предотвратить заражение сезонными простудными заболеваниями. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Она напомнила, что в осенний период в России начинается сезон таких заболеваний, как грипп и различные пневмонии.

«Нам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности. Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни», — сказала Голикова в эфире программы «Познер» на Первом канале.

По словам зампреда правительства РФ, Россия решила проблему обеспеченности средствами индивидуальной защиты, пережив их нехватку на начальном этапе пандемии.

«Конечно, в самом начале эпидемии проблема со средствами индивидуальной защиты была. Ни одна страна мира, и наша не исключение, не были готовы к такой масштабной пандемической инфекции <…>. Сегодня этой проблемы нет», — добавила вице-премьер.

Голикова отметила, что отечественная промышленность быстро перестроилась и оперативно наладила выпуск СИЗ. Кроме того, частично дефицит защитных средств удалось покрыть благодаря помощи китайских коллег.