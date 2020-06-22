Глава «Нафтогаза» обвинил Тимошенко в попытке сорвать транзитный договор по газу с Россией

Киев, 22 июня. Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев обвинил экс-премьера страны, а ныне лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко в попытке сорвать договор по транзиту российского газа.

Сейчас Тимошенко пытается через суд оспорить выделение оператора ГТС из компании «Нафтогаз». После подачи иска «Нафтогаз», по словам Коболева, получил письмо от «Газпрома» с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор.

«Если суд одобрит иск Тимошенко, это даст «Газпрому» преимущество», — предупредил он.

В частности, российский холдинг может пересмотреть условия действующего транзитного договора и отказаться от принципа «качай или плати».

Как отмечает «Царьград», действующий договор по транзиту российского газа через Украину уже был под угрозой срыва.

Так, в конце 2019 года истекал срок действия соглашения, но Москва и Киев не могли договориться о новых условиях. Украинская сторона, опасаясь «Северного потока — 2», требовала предоставить гарантии объемов прокачки газа. Россия в свою очередь заявила, что обязательным условием продления контракта является отказ от всех судебных претензий к «Газпрому». В конце концов стороны пришли к компромиссу.