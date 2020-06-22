Москва, 22 июня. Визовые центры Великобритании возобновляют свою работу в России с 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба посольства Великобритании в Москве.

Британские визовые центры в России начнут выдавать паспорта с 22 июня. Запись на прием для подачи новых заявлений начнется с 29 июня.

«Визовая и иммиграционная служба Великобритании будет стремиться рассматривать визовые заявления в те же сроки, что и до пандемии коронавируса. Однако возможны задержки в связи с поэтапным возобновлением работы», — говорится в сообщении.

Впускать в визовые центры будут только посетителей в масках. При входе им будут измерять температуру. Кроме того, представители посольства просят соблюдать правила социального дистанцирования.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 8,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни 467 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 592 тысяч случаев, 8,2 тысячи человек скончались. 344 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.