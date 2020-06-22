Депутат Красов объяснил, как поправки в Конституцию сохранят суверенитет России

Россияне должны поддержать своих героических предков и через голосование за поправки в Конституцию РФ сохранить суверенитет страны. Об этом депутат Госдумы Андрей Красов заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

«Наше старшее поколение защищало Отечество как в 1812, в 1941 году, так и во многих других исторических сражениях, соответственно, и мы как потомки победителей должны защитить Россию, сохранить ее суверенитет и целостность. Поэтому для страны так необходимо принять поправки в конституцию, нужно запретить передачу земель другим государствам. Тут можно вспомнить слова песни «чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим», — сказал парламентарий.

Таким образом, по мнению Красова, принятие поправок закроет все вопросы о целостности России и поставит точку в вопросе торговли территориями России, чего нельзя допускать в современном, весьма неспокойном, мире.

«Речь ведь идет о суверенитете и территориальной целостности России, и поправки нужны, чтобы даже в бредовых мыслях ни у кого не возникло желания передать или отторгнуть территорию или же часть территории Российской Федерации. Чтобы Россия и через 100, и через 200 лет продолжала быть такой же большой и сильной страной», — продолжил собеседник ФАН, отмечая, что эти изменения в статью 67 позволят сделать страну сильнее.

Позиции России на мировой арене также могут быть усилены за счет создания приоритета российской Конституции над международным правом, так как это позволит россиянам жить по своим законам и «не подстраиваться под чужую дудку».

«Очень важно, чтобы произошло закрепление российского законодательства над международным — это тоже своего рода защита граждан и государства. Но при этом мы должны отметить, что Россия будет исполнять все ранее взятые на себя обязательства по договорам и международным соглашениям. Еще одна важная вещь — запрет чиновникам второго гражданства. Я считаю, что у государственного служащего, занимающего очень ответственный пост, должна быть одна Родина — это Россия, которой он предан и интересы которой он должен защищать без каких-либо запасных аэродромов. Это как в гимне РФ: «Так было, так есть и так будет всегда». Вот почему нужно прийти на участки для голосования или сделать свой выбор при онлайн-голосовании», — уверен Красов.

Депутат также напомнил, что Россия всегда была страной, стремящейся к миру и плодотворному сотрудничеству, что также прописывается в поправках. Однако такой подход пытаются нивелировать некоторые западные государства заявляя, что Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, якобы виновен в развязывании Второй мировой войны.

«Нельзя позволять переписывать нашу славную историю, нельзя забывать что наша страна была победителем в Великой Отечественной войне, поэтому нельзя допустить попыток поставить нацистских преступников в строй наших героических предков. Сохранить память предков мы можем во время голосования», — заключил парламентарий.

Напомним, голосование за поправки в Конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля, которое объявлено выходным днем. Проведение голосования в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным.