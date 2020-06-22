Глава Свердловской области продлил ограничения из-за коронавируса до 29 июня

Екатеринбург, 22 июня. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, на неделю — до 29 июня. О своем решении глава региона объявил в Instagram.

Куйвашев обратил внимание, что количество новых случаев коронавируса постепенно снижается.

«Если тенденция сохранится, к середине недели я рассмотрю возможность ослабления режима повышенной готовности досрочно», — уточнил он.

В регионе в настоящее время действует масочный режим, а также режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет. По-прежнему ограничена работа ТРЦ.

Согласно последней информации оперативного штаба, в России зафиксировано около 592 тысяч случаев COVID-19. Число выздоровевших человек достигло отметки в 344 тысячи, скончались 8,2 тысячи пациентов. Лидирующие позиции по числу выявленных случаев коронавируса занимают Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

В Роспотребнадзоре заметили, что ситуация постепенно стабилизируется. Однако медики по-прежнему настаивают на повсеместном использовании средств индивидуальной защиты, поскольку риски второй волны коронавируса очень велики.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев продлил режим самоизоляции в регионе до 28 июня.