Водолазы нашли в Волге тело пропавшего девятилетнего мальчика

Ярославль, 22 июня. Пропавшего в Рыбинске девятилетнего мальчика нашли мертвым, сообщили в СК РФ по Ярославской области.

Инцидент произошел 21 июня на берегу Волги, с ребенком находились его мама и сестра. В какой-то момент родственники не увидели мальчика и начали поиски.

Мать сообщила об исчезновении сына в полицию. К поискам подключились сотрудники МВД, спасатели, волонтеры. Отряды добровольцев несколько раз прочесали берег реки.

Водолазам после продолжительных поисков удалось найти мальчика, его тело вытащили из воды. Криминалисты не зафиксировали следы насильственной смерти на теле ребенка. Возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства гибели мальчика.

Ранее аналогичный инцидент произошел на пляже в Петрозаводске, где школьница пошла под воду у всех на глазах. Девочку не удалось спасти.