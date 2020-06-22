Погибшая на Бали блогер могла быть беременна от своего инструктора

Москва, 22 июня. Блогер Анастасия Тропицель, погибшая в ДТП на острове Бали, могла забеременеть от своего инструктора, который учил ее кататься на мотоцикле. Об этом пишет Telegram-канал «НеМалахов» со ссылкой на пользователей Instagram, знакомых с умершей.

По словам источника, возлюбленный девушки был против рождения ребенка, в то время как она хотела завести детей.

«Есть проверенная информация от её подруг, что Настя забеременела от инструктора и хотела ребёнка, а он был против… А потом случилась эта ужасная трагедия…» — написал один из знакомых блогера в Instagram.

По словам пользователя соцсети, он не знает, что делать с этой информацией и добавил, что «бог ему судья», имея в виду парня Тропицель.

Ранее стало известно, что блогер могла предчувствовать свою кончину. Ее знакомые рассказали в соцсетях о недвусмысленных фактах, подтверждающих это, сообщает «Царьград».

Напомним, блогер Анастасия Тропицель погибла, катаясь на мотоцикле в южной части Бали. Во время езды девушка задела байк своего спутника, после чего ударилась о разделительный барьер. Девушка скончалась на месте происшествия.

В Instagram Тропицель вела блог о путешествиях, заработке и фрилансе, на ее страницу подписаны 1,2 миллиона пользователей.