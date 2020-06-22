В Сети назвали «куклой Барби» резко помолодевшую Бабкину

Москва, 22 июня. Пользователи Сети раскритиковали резко помолодевшую Надежду Бабкину.

Российская эстрадная певица Надежда Бабкина опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она запечатлена в новом образе. По словам певицы, снимок был сделан перед началом съемок телепередачи «Модный приговор».

Стремительное омоложение Бабкиной вызвало неоднозначную реакцию со стороны поклонников и пользователей Сети. Многие раскритиковали «новый образ» певицы, выразив уверенность, что данный результат является следствием пластической хирургии.

«Надо же, как короновирус с поражением 80%легких изменил Бабкину! Продолжаем дурачить народ», — пишет larisaostrlv.

«Нам бы ваши доходы, мы бы тоже менялись и мчались, а так только на продукты хватает», — отмечает in_ga1246.

«Чудесный вирус, после болезни, как новая копейка», — уверена olgashulgenko.

«Кому во вред коронавирус, а вам на пользу», — считает svetlanasmirnova27.

«Красавица, но до чего же вы все после операций похожи! Кукла Барби. Куда-то исчезает, уплывает ваш истинный образ, настоящий, с эмоциями, морщинками. Но я люблю ваше творчество, а остальное-ваше личное дело», — поделился мнением bessonnye.

«Надя, угомонись. У тебя бабла много, ты девочек зовешь. Ваши подписчики люди не богатые живут от получки до получки. Наряжаться нет денег. Так что не буди зверя», — рекомендует svetana9254.

«Я только не понимаю, зачем такое количество бус. Елку мы еще не наряжаем», — отмечает ironchic1973.

Стоит отметить, что совсем недавно певица находилась больнице с пневмонией. Медики боролись за здоровье Бабкиной, благодаря чему она быстро выздоровела и восстановилась. Позднее певица опубликовала видеообращение, в котором выразила благодарность своим поклонникам за поддержку в период болезни. Однако фанаты выразили уверенность, что «воскресшая» после комы Бабкина сделала очередную пластическую операцию под видом коронавируса.