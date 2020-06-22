Анита Цой рассказала, как ей удалось спасти брак после самоизоляции

Москва, 22 июня. Популярная певица Анита Цой рассказала о сложностях в отношениях с супругом, которые возникли во время самоизоляции. По ее словам, она с мужем абсолютно разные.

На протяжении нескольких недель россияне оставались дома и уживались со своими домочадцами. Не стали исключением и популярные звезды. Многие отметили, что ежедневно видеться с возлюбленными и уживаться с ними в одной квартире оказалось не так-то просто.

По словам звезды, благодаря самоизоляции она поняла, что они с супругом абсолютно разные. Сложнее всего давалась паре психологическая притирка. Однако отношения, которые были на волоске от развода, удалось спасти благодаря мудрости и гибкости исполнительницы.

«Началось некоторое напряжение в отношениях, но я проявила женскую мудрость и гибкость, и мы смогли сохранить нормальные отношения – не побежали разводиться после карантина, как другие. Посмотрели много сериалов, впервые за последние пять лет смогли вместе поиграть на гитаре, попеть», — сказала артистка в интервью изданию «Дни.ру».

Анита вышла замуж за Сергея Цоя, когда певице было 19 лет. Пара уже 30 лет счастлива в браке, у них есть сын.