Сирия, 22 июня. «Хайят Тахрир аш-Шам»1 арестовала в Идлибе бывшего полевого командира группировки. В Дейр-эз-Зоре неизвестные застрелили курдского боевика. Турецкие военнослужащие совместно с военной полицией ВС РФ провели патрулирование на севере Хасаки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Демократические силы Сирии» (SDF): лишились одного боевика в результате нападения неизвестных на востоке Дейр-эз-Зора; арестовали беженку с детьми после рейда в лагере «Аль-Хол» в Хасаке.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в покушении на курдского боевика в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: совместно с российской военной полицией провели патрулирование в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ): арестовала бывшего полевого командира в Идлибе.

Провинция Дамаск

Как передает новостной агентство SANA, со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения, в Сирии было зарегистрировано 15 новых случаев заражения COVID-19, в результате чего общее число заболевших выросло до 219 человек. В своем заявлении ведомство отметило, что новые случаи были выявлены у пациентов, ранее контактировавших с инфицированными. Общее число выздоровевших остается прежним – 83 человек, 7 человек скончались. Первый случай COVID-19 был выявлен в Дамаске 22 марта у приехавшего из-за границы гражданина.

Провинция Дейр-эз-Зор

Очередное нападение неизвестных боевиков было совершено в зоне контроля «Демократических сил Сирии». Согласно информации портала Deir Ezzor, в окрестностях поселка Гараниж группа неизвестных лиц, вооруженных автоматами, атаковала патрульный автомобиль SDF, смертельно ранив одного боевика. После этого нападавшие скрылись с места преступления. Курдские боевики обвиняют в покушении террористов запрещенного «Исламского государства», «спящие ячейки» которого продолжают свою подпольную деятельность в зоне их оккупации.

Провинция Идлиб

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на брифинг Центра примирения враждующих сторон, всего российские сотрудники комиссии по выявлению фактов нарушения режима прекращения боевых действий на северо-востоке Сирии было зафиксировано 2 случая нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных группировок. Оба инцидента произошли в провинции Идлиб. Турецкой стороной фактов нарушения действующего перемирия не зафиксировано.

Как передает агентство Baladi News, в поселении Сармада боевики запрещенной в РФ группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»1 арестовали шариатского судью по имени Джамаль Зайния. Задержанный также известен как Абу Малик Ат-Тали, в прошлом он являлся одним из полевых командиров группировки, но покинул ее год назад из-за разногласий с советом шуры во взглядах на проводимую группировкой политику. Его обвинили в клевете и призывах к членам «Хайят Тахрир аш-Шам» покинуть группировку и присоединиться к новой оперативной комнате «Гурфат Амалият Фасбату», в состав которой уже вошли боевики «Хурас ад-Дин» и «Ансар Ад-Дин».

Провинция Хасака

В лагере беженцев «Аль-Хол» SDF провели рейд в пятом секторе, где содержатся жены и родственники террористов ИГ. Согласно информации агентства Al Nour, в ходе рейда была арестована женщина с тремя детьми. SDF усилили меры безопасности в лагере и участили рейды в пятом секторе лагеря после нескольких попыток побегов, которые предпринимали наиболее радикально настроенные жены террористов, а также после ряда поджогов в пятом секторе, при которых пострадали десятки беженцев. В настоящее время в лагере проживает свыше 70 тысяч человек, из них 11 тысяч — жены и дети террористов.

Как передает новостной портал Alkhabour 21, сотрудники военной полиции ВС РФ провели совместное патрулирование с турецкими военнослужащими в окрестностях поселка Дербасия. В составе конвоя бронированных автомобилей военнослужащие провели мониторинг обстановки вдоль участка трассы М4 на севере провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.