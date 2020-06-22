Гончаренко покинул Россию после разгромного матча ЦСКА с «Зенитом»

Москва, 22 июня. Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко покинул Россию после разгромного матча армейцев с питерским «Зенитом».
20 июня москвичи проиграли сине-бело-голубым со счетом 0:4. Гончаренко стало плохо и он даже не стал участвовать в пресс-конференции после игры. По словам его помощника Сергея Овчинникова, у специалиста поднялось давление.
Накануне стало известно, что Гончаренко написал заявление об уходе из клуба, однако руководство ЦСКА хочет уговорить его остаться до конца сезона.
По данным Sport24, тренер улетел в Белоруссию и в Москву возвращаться не собирается.
Напомним, Гончаренко был наставником красно-синих с 2016 года. Под его руководством ЦСКА выиграл Суперкубок России, а также дважды становился серебряным призером ЧР.
Бывший футболист ЦСКА Роман Широков считает, что Гончаренко «остынет и вернется», и это просто эмоциональный момент.
«Сейчас его история в ЦСКА не должна завершиться – один матч сыграл – и что, сразу уходить? Он же готовил команду к возобновлению сезона», — заметил он в комментарии «Чемпионат.com».
По мнению Широкова, Гончаренко мог пойти на этот шаг, надеясь, что это встряхнет команду. Так или иначе спортсмен убежден, что тренер сейчас действует на эмоциях.
«Подготовку (к сезону) проводил он, кредит доверия у него есть – клуб продлил контракт. Расторгать контракт с его стороны будет нелогичным?» — заключил он.