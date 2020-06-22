Гончаренко покинул Россию после разгромного матча ЦСКА с «Зенитом»

Москва, 22 июня. Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко покинул Россию после разгромного матча армейцев с питерским «Зенитом».

20 июня москвичи проиграли сине-бело-голубым со счетом 0:4. Гончаренко стало плохо и он даже не стал участвовать в пресс-конференции после игры. По словам его помощника Сергея Овчинникова, у специалиста поднялось давление.

Накануне стало известно, что Гончаренко написал заявление об уходе из клуба, однако руководство ЦСКА хочет уговорить его остаться до конца сезона.

По данным Sport24, тренер улетел в Белоруссию и в Москву возвращаться не собирается.

Напомним, Гончаренко был наставником красно-синих с 2016 года. Под его руководством ЦСКА выиграл Суперкубок России, а также дважды становился серебряным призером ЧР.

Бывший футболист ЦСКА Роман Широков считает, что Гончаренко «остынет и вернется», и это просто эмоциональный момент.

«Сейчас его история в ЦСКА не должна завершиться – один матч сыграл – и что, сразу уходить? Он же готовил команду к возобновлению сезона», — заметил он в комментарии «Чемпионат.com».

По мнению Широкова, Гончаренко мог пойти на этот шаг, надеясь, что это встряхнет команду. Так или иначе спортсмен убежден, что тренер сейчас действует на эмоциях.