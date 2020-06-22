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Особо опасны: три самые известные наемницы мексиканских наркокартелей

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Эксперты:

Особо опасны: три самые известные наемницы мексиканских наркокартелей

Федеральное агентство новостей не пропагандирует культ насилия и жестокости. Данный текст подготовлен исключительно в ознакомительных целях.

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» расскажет про самых известных девушек-наемниц из мексиканских наркокартелей, поведает о судьбе главного инфлюенсера картеля Синалоа, а также выяснит, как погибла главная убийца Тьерра-Кальенте и что делают в картеле Лос Сетас с обезглавленными трупами.

Принято считать, что наемными убийцами в мексиканских картелях работают исключительно мужчины. Женщинам же в большинстве случаев отводится незавидная роль жертвы очередного случая фемицида или, как максимум, жены наркобарона. Однако это вовсе не так. В этой статье будут рассмотрены три самых известных (а по отдельным мнениям — самых сексуальных) реальных и предполагаемых наемниц наркокартелей.

«Ким Кардашьян» мексиканского наркотрафика

Наш список сикарио открывает Клаудиа Очоа Феликс — предполагаемая глава отряда наемников Лос Антракс, в чьи задачи входило уничтожение врагов по личным указаниям главы картеля Синалоа — Хоакина Лоэры Гусмана, всем известного как Эль Чапо.

Особо опасны: три самые известные наемницы мексиканских наркокартелей

Первые упоминания об участии Феликс в картеле Синалоа, а также в отряде наемников Лос Антракс появились в 2011 году, после загадочного убийства ее парня Дориана Тринидада Леона Ангуло, которое так и осталось нераскрытым. Спустя довольно короткое время Клаудия стала появляться в обществе Хосе Аречиго Гамбоа, того самого Чино Антракса, личного сикарио Эль Чапо. Поговаривали, что Клаудиа была любовницей Гамбоа.

После того, как Чино арестовали и экстрадировали в Соединенные Штаты, Клаудиа стала главой отряда сикарио. Ходили слухи, что Эль Чапо назначил ее после личных рекомендаций Чино.

Широкую известность Очоа получила как мексиканская модель и блоггер, вовсю эксплуатируя свое внешнее сходство со звездой американского реалити-шоу Ким Кардашьян. Инстаграм-аккаунт Клаудии позиционировался как блог о красивой жизни и собирал сотни тысяч просмотров и лайков, число которых взлетело до миллиона после того, как Клаудиа Очоа Феликс опубликовала свое первое фото с огнестрельным оружием. Это был розовый АК-47.

В дальнейшем в социальных сетях Очоа, которую к тому времени окрестили Императрицей Антракса, оружие появлялось неоднократно: и вышеупомянутые АК-47 (не только розовые), и позолоченные пистолеты. Все это «добро» сопровождалось фотографиями дорогих машин, загородных домов, дорогих часов и литров шампанского. Ну и, конечно, фигурой самой Клаудии, активно демонстрирующей глубокое декольте и крутые бедра в лучших кардашьян-традициях.

Кроме того, Клаудиа любила выставлять фотографии своих маленьких детей, играющих с пачками денежных купюр — долларов и мексиканских песо.

Клаудию не раз видели в обществе самого Эль Чапо, его жены Эммы Корнель и сыновей, а также других членов верхушки картеля Синалоа. Кроме того, Императрица Антракса была женой одного из «капо» — лейтенантов Эль Чапо, Чиво Феликса и матерью троих его детей.

На одной из своих пресс-конференций в 2014 году Клаудиа сообщила, что у нее нет никаких связей с криминальным миром и уж тем более она не может быть главой отряда наемников. Императрица Антракса также заявила, что направит все силы своих юристов против тех, кому выгодна ее испорченная репутация.

В сентябре 2019 года обнаженный труп Клаудии Очоа Феликс был обнаружен в загородном доме ее очередного любовника. Согласно результатам вскрытия, Императрица Антракса задохнулась собственной рвотой после передозировки лекарственными средствами. На сегодняшний день до сих пор неизвестно, было ли это самоубийством или же Клаудиа, вступившая в судебную тяжбу с Чиво Феликсом за право опеки над тремя детьми, стала неугодна верхушке Синалоа.

К слову, Чино Антракс был убит в мае 2020 года, после побега из-под домашнего ареста в Сан-Диего.

Особо опасны: как девушки убивают по заказу мексиканских наркокартелей

Так или иначе, но Клаудиа Очоа Феликс посмертно получила статус «инфлюенсера картеля Синалоа», став своего рода секс-символом мексиканского наркотрафика, а также создав новый жанр инста-фотографий — narco-glamour.

«Дама Смерти» из Тьерра-Кальенте

Мария Гваделупе Лопес Эскивель, известная как Катрина, была лидером одного из отрядов наемников картеля Нового поколения Халиско (CJNG) в регионе Тьерра-Кальенте. Помимо этого, Катрина также вела Инстаграм, посвященный славным рабочим дням в CJNG.

По информации агентов американского Управления по борьбе с наркотиками, Мария Эскивель была выбрана лично Эль Менчо, главой картеля Халиско, и являлась одним из лейтенантов, курировавших Тьерра Кальенте в разгар очередной нарковойны.

Катрина занималась вымогательствами, организацией похищений, а также руководила расправами над членами картелей Ла Фамилиа и Синалоа, которым не посчастливилось попасть в руки юной наемницы.

Все началось с того, что в 2017 году восемнадцатилетняя Мария вступила в отношения с Мигелем Эрнандесом (он же М2), для того, чтобы «спокойно» работать в картеле, девушка ушла из дома своих родителей и стала жить в лагере и безопасных домах Нового поколения Халиско вместе с мужчинами из ее отряда. Ходили слухи, что Катрина встречалась не только с Эрнандесом, а также относилась к своим подопечным совсем не как к братьям или коллегам, каждую ночь выбирая себе из них нового мужчину.

Одной из последних операций отряда Катрины стала засада в Мичоакане, произошедшая 14 октября 2019 года, при которой погибли 14 мексиканских полицейских. Катрина собственноручно показала «коллегам», как отрезать руки, ноги и головы и лично руководила расправой.

Мария Эскивель погибла в январе 2020 года, во время спецоперации, проводимой полицией Мичоаканы, Национальной Гвардией и правительственными войсками в деревне Болканада под Тепалькапетеком. Существует две версии произошедшего.

Согласно первой, правительственные войска ворвались на одно из ранчо, в котором оказался картельный приют и где по невероятной случайности находилась раненая Катрина под охраной десяти верных наемников.

По второй версии, Катрина, Эрнандес и те же десять наемников начали обстрел мексиканских войск еще на въезде в Тепалькапетек. Во время перестрелки Катрина была ранена в шею. Эрнандес успел скрыться, оставив Марию истекать кровью на руках одного из солдат правительственных войск, которого она сама несколькими минутами ранее едва не пристрелила.

Доставить Катрину в клинику не удалось — она умерла от многочисленных огнестрельных ранений. Наемнице картеля Нового поколения Халиско был всего 21 год.

Малышка из Лос Сетас

Хуана Н. (прим. — полное имя не опубликовано в открытых источниках), она же Малышка, по праву признана одной из самых опасных мексиканских преступниц. С 16 лет Хуана работала на картель Лос Сетас.

Забеременев в 15 лет от мужа, который был на двадцать лет ее старше, Хуана часто подвергалась побоям и изнасилованиям с его стороны, а когда он выгнал ее с младенцем на улицу, она занялась проституцией. Параллельно Хуана стала подрабатывать «соколом» для Лос Сетас, которые платили всегда вовремя и без задержек. Правда и требовали они за десятерых.

По рассказам Хуаны, стандартная смена «сокола», то есть городского шпиона, могла длиться больше суток. Покидать точку было запрещено, допускать какие-либо ошибки — тоже. После того, как Хуана задремала спустя 18 часов на ногах и не уведомила о том, что по одной из улиц проехал полицейский патруль, к ней явились «сетасы», сильно избили и заперли в подвале на несколько дней. Раз в сутки ей выдавали один кукурузный начос. Больше таких промахов Хуана не допускала.

Особо опасны: три самые известные наемницы мексиканских наркокартелей

Из-за своего возраста она получила прозвище Малышка и вскоре доросла до того, чтобы стать наемным убийцей.

После своего ареста в 2016 году, Малышка призналась в пяти убийствах, которые совершила собственными руками, а также в том, что испытывала физическое наслаждение от того, что обезглавливала своих жертв и расчленяла их тела. Помимо этого, Хуана вместе с другими членами Лос Сетас, пила кровь убитых и даже принимала с ней ванны.

Это, однако, еще не все. Хуана также сообщила, что часто занималась сексом с обезглавленными телами, причем к этому ее никто не принуждал. Малышка дополнительно поведала и о том, что Лос Сетас примерно с 2015 года готовит женские отряды наемных убийц, принуждая к этому захваченных в плен заложниц.

В настоящий момент Малышка находится под стражей. Медицинская экспертиза не выявила у нее каких-либо психических отклонений. Моральных страданий и мук совести, впрочем, тоже.

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