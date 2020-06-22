Особо опасны: три самые известные наемницы мексиканских наркокартелей

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Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» расскажет про самых известных девушек-наемниц из мексиканских наркокартелей, поведает о судьбе главного инфлюенсера картеля Синалоа, а также выяснит, как погибла главная убийца Тьерра-Кальенте и что делают в картеле Лос Сетас с обезглавленными трупами.

Принято считать, что наемными убийцами в мексиканских картелях работают исключительно мужчины. Женщинам же в большинстве случаев отводится незавидная роль жертвы очередного случая фемицида или, как максимум, жены наркобарона. Однако это вовсе не так. В этой статье будут рассмотрены три самых известных (а по отдельным мнениям — самых сексуальных) реальных и предполагаемых наемниц наркокартелей.

«Ким Кардашьян» мексиканского наркотрафика

Наш список сикарио открывает Клаудиа Очоа Феликс — предполагаемая глава отряда наемников Лос Антракс, в чьи задачи входило уничтожение врагов по личным указаниям главы картеля Синалоа — Хоакина Лоэры Гусмана, всем известного как Эль Чапо.

Первые упоминания об участии Феликс в картеле Синалоа, а также в отряде наемников Лос Антракс появились в 2011 году, после загадочного убийства ее парня Дориана Тринидада Леона Ангуло, которое так и осталось нераскрытым. Спустя довольно короткое время Клаудия стала появляться в обществе Хосе Аречиго Гамбоа, того самого Чино Антракса, личного сикарио Эль Чапо. Поговаривали, что Клаудиа была любовницей Гамбоа.

После того, как Чино арестовали и экстрадировали в Соединенные Штаты, Клаудиа стала главой отряда сикарио. Ходили слухи, что Эль Чапо назначил ее после личных рекомендаций Чино.

Busca a Claudia Ochoa Félix mi ciela https://t.co/2jy3qnTt5o — Paola A. (@paolacast71) April 27, 2020

Широкую известность Очоа получила как мексиканская модель и блоггер, вовсю эксплуатируя свое внешнее сходство со звездой американского реалити-шоу Ким Кардашьян. Инстаграм-аккаунт Клаудии позиционировался как блог о красивой жизни и собирал сотни тысяч просмотров и лайков, число которых взлетело до миллиона после того, как Клаудиа Очоа Феликс опубликовала свое первое фото с огнестрельным оружием. Это был розовый АК-47.

В дальнейшем в социальных сетях Очоа, которую к тому времени окрестили Императрицей Антракса, оружие появлялось неоднократно: и вышеупомянутые АК-47 (не только розовые), и позолоченные пистолеты. Все это «добро» сопровождалось фотографиями дорогих машин, загородных домов, дорогих часов и литров шампанского. Ну и, конечно, фигурой самой Клаудии, активно демонстрирующей глубокое декольте и крутые бедра в лучших кардашьян-традициях.

Claudia Ochoa Félix, llamada la “Emperatriz de Los Ántrax presume dinero, las armas y lujos pic.twitter.com/u3rsw4cxnu — Raúl Brindis (@raulbrindis) May 29, 2014

Se llama Claudia Ochoa Félix. Se le dice “La Emperatriz de Los Antrax” y estos son su lujos http://t.co/JOtVJgRxp6 | pic.twitter.com/s3FeSdan3D — Sin Embargo MX (@SinEmbargoMX) June 3, 2014

Кроме того, Клаудиа любила выставлять фотографии своих маленьких детей, играющих с пачками денежных купюр — долларов и мексиканских песо.

Клаудию не раз видели в обществе самого Эль Чапо, его жены Эммы Корнель и сыновей, а также других членов верхушки картеля Синалоа. Кроме того, Императрица Антракса была женой одного из «капо» — лейтенантов Эль Чапо, Чиво Феликса и матерью троих его детей.

На одной из своих пресс-конференций в 2014 году Клаудиа сообщила, что у нее нет никаких связей с криминальным миром и уж тем более она не может быть главой отряда наемников. Императрица Антракса также заявила, что направит все силы своих юристов против тех, кому выгодна ее испорченная репутация.

В сентябре 2019 года обнаженный труп Клаудии Очоа Феликс был обнаружен в загородном доме ее очередного любовника. Согласно результатам вскрытия, Императрица Антракса задохнулась собственной рвотой после передозировки лекарственными средствами. На сегодняшний день до сих пор неизвестно, было ли это самоубийством или же Клаудиа, вступившая в судебную тяжбу с Чиво Феликсом за право опеки над тремя детьми, стала неугодна верхушке Синалоа.

Así fue el velorio y el entierro de Claudia Ochoa Félix ‘La Emperatriz de Los Ántrax’, "Gracias por apoyar a la gente cuando te necesito" estaba escrito en una de sus coronas, El alcohol y otras sustancias que ingirió fueron las causantes de su muerte https://t.co/HJU9mRZZ7u pic.twitter.com/oj68rBV1co — Blog del Narco Oficial (@blogdelnarcomx) September 17, 2019

К слову, Чино Антракс был убит в мае 2020 года, после побега из-под домашнего ареста в Сан-Диего.

José Rodrigo Aréchiga Gamboa, an ex-Sinaloa cartel enforcer known as "Chino Ántrax" was released from US custody last month and promptly "absconded from supervised release," per new court document.



He "planned to reside in Mexico post-release."



Current whereabouts: "Unknown" pic.twitter.com/V1Fbg8KFs4 — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) May 8, 2020

Так или иначе, но Клаудиа Очоа Феликс посмертно получила статус «инфлюенсера картеля Синалоа», став своего рода секс-символом мексиканского наркотрафика, а также создав новый жанр инста-фотографий — narco-glamour.

Para todas aquellas que quieren ser como Claudia Ochoa Felix, les informo que está muerta, víctima de los lujos, el dinero, la fama, las drogas y por supuesto de la narcocultura. pic.twitter.com/CicGSUfEX2 — Bruja del Mar (@pirubruja) September 15, 2019

«Дама Смерти» из Тьерра-Кальенте

Мария Гваделупе Лопес Эскивель, известная как Катрина, была лидером одного из отрядов наемников картеля Нового поколения Халиско (CJNG) в регионе Тьерра-Кальенте. Помимо этого, Катрина также вела Инстаграм, посвященный славным рабочим дням в CJNG.

+++ fotos pic.twitter.com/mRzvxGV9i3 — La Voz Del Pueblo ( Oficial ) (@LPueblo2) January 11, 2020

По информации агентов американского Управления по борьбе с наркотиками, Мария Эскивель была выбрана лично Эль Менчо, главой картеля Халиско, и являлась одним из лейтенантов, курировавших Тьерра Кальенте в разгар очередной нарковойны.

Female Cartel Boss María Guadalupe López Esquivel Known As 'Dame Of Death' Killed In Shootout With Mexican State Forces



Just 21, 'La Catrina' was a suspected boss in the Jalisco New Generation Cartel led by Nemesio Oseguera Cervantes, or 'El Mencho' pic.twitter.com/sQquPa54zn — Darpan Magazine (@darpanmagazine) January 16, 2020

Катрина занималась вымогательствами, организацией похищений, а также руководила расправами над членами картелей Ла Фамилиа и Синалоа, которым не посчастливилось попасть в руки юной наемницы.

Все началось с того, что в 2017 году восемнадцатилетняя Мария вступила в отношения с Мигелем Эрнандесом (он же М2), для того, чтобы «спокойно» работать в картеле, девушка ушла из дома своих родителей и стала жить в лагере и безопасных домах Нового поколения Халиско вместе с мужчинами из ее отряда. Ходили слухи, что Катрина встречалась не только с Эрнандесом, а также относилась к своим подопечным совсем не как к братьям или коллегам, каждую ночь выбирая себе из них нового мужчину.

Одной из последних операций отряда Катрины стала засада в Мичоакане, произошедшая 14 октября 2019 года, при которой погибли 14 мексиканских полицейских. Катрина собственноручно показала «коллегам», как отрезать руки, ноги и головы и лично руководила расправой.

Мария Эскивель погибла в январе 2020 года, во время спецоперации, проводимой полицией Мичоаканы, Национальной Гвардией и правительственными войсками в деревне Болканада под Тепалькапетеком. Существует две версии произошедшего.

Согласно первой, правительственные войска ворвались на одно из ранчо, в котором оказался картельный приют и где по невероятной случайности находилась раненая Катрина под охраной десяти верных наемников.

По второй версии, Катрина, Эрнандес и те же десять наемников начали обстрел мексиканских войск еще на въезде в Тепалькапетек. Во время перестрелки Катрина была ранена в шею. Эрнандес успел скрыться, оставив Марию истекать кровью на руках одного из солдат правительственных войск, которого она сама несколькими минутами ранее едва не пристрелила.

#OJO #Tepalcatepec #Michoacán#Ayer

Una agresión a elementos de la @SEDENAmx en la ranchería conocida como la Bocanda de #Tepalcatepec cercano a #ElAguaje tras repeler la agresión fue neutralizada María Guadalupe López Esquivel “La Catrina " y detenidos 10 ex sicarios del #CJNG pic.twitter.com/noZ2zzwU8h — La Voz Del Pueblo ( Oficial ) (@LPueblo2) January 11, 2020

#OJO #Michoacán #México



personal militar @SEDENAmx brindándole primeros auxilios a María Guadalupe López Esquivel“La Catrina"del Cártel Jalisco Nueva Generación #CJNG



Hrs + tarde "La Catrina" falleció debido a un shock hipovolemico por 1 impacto de bala en el cuello @alec_diaz_ pic.twitter.com/2v6lYBUOF8 — La Voz Del Pueblo ( Oficial ) (@LPueblo2) January 12, 2020

Доставить Катрину в клинику не удалось — она умерла от многочисленных огнестрельных ранений. Наемнице картеля Нового поколения Халиско был всего 21 год.

Малышка из Лос Сетас

Хуана Н. (прим. — полное имя не опубликовано в открытых источниках), она же Малышка, по праву признана одной из самых опасных мексиканских преступниц. С 16 лет Хуана работала на картель Лос Сетас.

Juana “La Cleopatra” del narco: “La Peque” de Los Zetas paso de venderse por las noches a decapitar a sus víctimas y bañarse con su sangrehttps://t.co/Qwl6rOo17w pic.twitter.com/8l7lpakJPM — El Diario Del Narco (@Diariodenarco) October 1, 2019

Забеременев в 15 лет от мужа, который был на двадцать лет ее старше, Хуана часто подвергалась побоям и изнасилованиям с его стороны, а когда он выгнал ее с младенцем на улицу, она занялась проституцией. Параллельно Хуана стала подрабатывать «соколом» для Лос Сетас, которые платили всегда вовремя и без задержек. Правда и требовали они за десятерых.

La terrorífica historia de Juana “La Peque", sicaria de los zetas https://t.co/IiudMA1yeC pic.twitter.com/EsPIRDTC7Y — Soy 502 (@soy_502) August 21, 2016

По рассказам Хуаны, стандартная смена «сокола», то есть городского шпиона, могла длиться больше суток. Покидать точку было запрещено, допускать какие-либо ошибки — тоже. После того, как Хуана задремала спустя 18 часов на ногах и не уведомила о том, что по одной из улиц проехал полицейский патруль, к ней явились «сетасы», сильно избили и заперли в подвале на несколько дней. Раз в сутки ей выдавали один кукурузный начос. Больше таких промахов Хуана не допускала.

Из-за своего возраста она получила прозвище Малышка и вскоре доросла до того, чтобы стать наемным убийцей.

После своего ареста в 2016 году, Малышка призналась в пяти убийствах, которые совершила собственными руками, а также в том, что испытывала физическое наслаждение от того, что обезглавливала своих жертв и расчленяла их тела. Помимо этого, Хуана вместе с другими членами Лос Сетас, пила кровь убитых и даже принимала с ней ванны.

Это, однако, еще не все. Хуана также сообщила, что часто занималась сексом с обезглавленными телами, причем к этому ее никто не принуждал. Малышка дополнительно поведала и о том, что Лос Сетас примерно с 2015 года готовит женские отряды наемных убийц, принуждая к этому захваченных в плен заложниц.

В настоящий момент Малышка находится под стражей. Медицинская экспертиза не выявила у нее каких-либо психических отклонений. Моральных страданий и мук совести, впрочем, тоже.