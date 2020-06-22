Россия отказалась использовать РЛС «Балхаш» в Казахстане

Москва, 22 июня. Кабмин РФ одобрил денонсацию соглашения с Казахстаном об использовании российским военными РЛС «Балхаш». Соответствующее постановление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Соглашение с Казахстаном было подписано в декабре 2014 года и предусматривает использование РЛС в российской Системе предупреждения о ракетном нападении. Предполагается, что позже в Госдуму будет внесен соответствующий законопроект.

«Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан об условиях передачи и о порядке дальнейшего использования казахстанского узла «Балхаш» в российской Системе предупреждения о ракетном нападении», — говорится в документе.

Узел «Балхаш» располагается в Карагандинской области Казахстана и предназначен для непрерывного мониторинга космического пространства. В его состав входит РЛС «Днепр», прочие технологические и административные объекты.

На замену «Балхаша» Россия ввела в строй новую радиолокационную станцию «Воронеж-М», которая размещена под Орском в Оренбургской области.