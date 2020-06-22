Прервавшая молчание подруга Ефремова призвала актера одуматься и бросить пить

Москва, 22 июня. Актриса и поэтесса Валерия Коренная обратилась к своему сокурснику Михаилу Ефремову после спровоцированного им смертельного ДТП. Она призналась, что не может молчать об этой трагедии.

Коренная отметила, что Ефремов — чудесный и остроумный мальчишка — помогал ей в случае необходимости. Все хорошее в своей жизни, как считает актриса, Ефремов сделал сам, а плохое — алкоголь и наркотики. По ее словам, артисты, у которых есть алкогольная зависимость, теряют свой талант.

«Даже самый большой талант не может соперничать с этим ядом, который сильнее самого сильного человека. То, что ты, стеснительно посмеиваясь у [журналиста Юрия] Дудя, называл «пьянством», на самом деле – алкоголизм», — сказала подруга актера в своем блоге в Facebook.

Прервавшая молчание актриса убеждена, что Ефремову давно нужно было одуматься и избавиться от пагубной зависимости. Друзья и близкие, как считает женщина, помогут на этом непростом пути, а все «лишние» люду уйдут из жизни артиста.

«Вокруг тебя всегда крутились те, кому было выгодно видеть тебя выпившим. Но были и те, кто говорил: «пора завязывать». Только их голоса тонули в булькании льющегося алкоголя. Попробуй расслышать их теперь», — призвала Ефремова актриса.

Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб один человек. В отношении знаменитого артиста возбуждено уголовное дело, актер помещен под домашний арест.

Родственники жертвы автомобильной аварии считают, что Ефремов должен понести справедливое наказание. Многие убеждены, что звезда театра и кино должен отправиться в тюрьму. Блогер Вадим Манукян ранее в интервью Федеральному агентству новостей объяснил, почему артист не отделается условным сроком.