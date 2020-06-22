В Госдуме уверены, что поправки в конституцию исключат возможность внешнего управления РФ

Москва, 22 июня. Поправка в конституцию об ограничении приоритета международного права позволит исключить возможность внешнего управления Россией. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Он объяснил, что суверенитет государства зависит от того, насколько сильным является его законодательство. По словам депутата, Россия будет не в состоянии в полной мере проводить свою политику, если действие ее законов будет ограничено извне.

«Поэтому эта поправка является исключительно важной, она позволит нам проводить свою политику без оглядки на внешние обязательства», — такую уверенность Морозов выразил в беседе с Nation News.

В качестве примера депутат привел Международный валютный фонд (МВФ), указаниям которого следовал в свое время Банк России. Регулятор, по словам Морозова, навязывал решения, связанные с эмиссией денег, ценными бумагами, ограничениями ключевой ставки.

Напомним, что голосование по поправкам в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. В некоторых российских городах доступен электронный вариант.

О важности изменений основного закона страны уже высказались многие общественные и политические деятели. По их мнению, обновленная конституция защитит суверенитет и территориальную целостность России, русский язык и соотечественников за рубежом. Поправки направлены также на защиту традиционных и семейных ценностей, российской идентичности и духовности, пенсионеров и труда.