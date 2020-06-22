Нетиевский заявил, что может вернуться в «Уральские пельмени»

Москва, 22 июня. Юморист Сергей Нетиевский, в свое время раскрутивший шоу «Уральские пельмени», не исключил, что может снова присоединиться к проекту. Однако пока «пельменями» руководит Евгений Орлов, этого не случится.

Нетиевский назвал Орлова «продавцом оружия», который хорош только в разрушении, черном пиаре, захвате активов и манипуляциях коллективом.

«С ним «пельмени» за эти пять лет ничего нового не создали — и я об этом предупреждал ребят», — отметил Нетиевский в комментарии порталу teleprogramma.pro.

Но юморист не теряет оптимизма и уверен, что рано или поздно ситуация изменится, «война» сменится миром, и «случайные люди, присосавшиеся к шоу, со временем отвалятся».

По словам Нетиевского, рано или поздно мир все равно должен наступить.

«Искренне радуюсь, что запущенный когда-то маховик нашего шоу крутится по сей день, и желаю, чтоб это длилось дольше», — подчеркнул он.

При этом Нетиевский не жалеет о своем уходе из «пельменей». Теперь, по его словам, у него есть больше времени для семьи. Он стал внимательнее относиться к своему здоровью.

Напомним, Нетиевский был директором шоу «Уральские пельмени» с 2009 по 2015 год. Сейчас он судится с экс-коллегами по вопросам интеллектуальной собственности. Нынешний глава проекта Евгений Орлов обвиняет Нетиевский в том, что он якобы похитил огромные деньги, которые должен был разделить с другими юмористами из «пельменей».

Накануне Орлов заявил изданию StarHit о том, что «Уральские пельмени» планируют подать еще один иск против Нетиевского.