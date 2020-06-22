Международная премия ICCROM оценила восстановление Асадом культурного наследия Алеппо

Восстановление культурного наследия, развитие экономики и повышение туристической привлекательности — как правительство Башара Асада возвращает Сирии статус центра древней истории, Федеральному агентству новостей рассказал политолог Владимир Шаповалов.
Пример для подражания
Реставрация исторического базара Аль-Сакатия в Старом городе Алеппо номинирована на Международную премию ICCROM-Sharjah Awards за передовую практику в области сохранения культурного наследия в арабском регионе. Об этом сообщает сирийское информационное издание SANA.
Рынок Аль-Сакатия был открыт в октябре 2019 года после проведения работ по полноценной реставрации, которая включала в себя не только восстановление архитектурного ансамбля, но и проведение научных исследовательских проектов.
#culture #Syria Al-Saqatiyah souk which was opened in October last year was restored after conducting scientific studies and now included in nominees of #ICCROM award pic.twitter.com/xiJY1Bm5om— ???????? NadieHarbieh ???????? (@HarbiehNadie) June 22, 2020
Занимались реставрацией рынка специалисты Министерства культуры, Генерального директората древностей и музеев, губернатор и городской совет Алеппо, а также фонда Ага Хана.
Согласно заявлению представителей ICCROM-Sharjah Awards, проделанная сирийскими властями работа имеет все основания для включения в список из 15 номинантов среди других культурных проектов из Сирии, Палестины, Египта и Иордании.
Centuries-old al-Saqatiyah souk in #Aleppo. pic.twitter.com/GHnxegZWMO— Haidar Ahmad (@Haidar_Ahmad_) May 28, 2020
Отмечается, что восстановление правительством Сирии во главе с Башаром Асадом крытого базара Аль-Сакатия, является очень важным шагом для придания исторического облика Старому городу Алеппо. Базар представляет собой более 50 магазинов, торгующих преимущественно орехами и местными десертами. Кроме того, Аль-Сакатия является связующим звеном между остальными рынками Алеппо.
Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, как сирийское правительство занимается восстановлением культурного наследия страны.
Реставрационные работы в Сирии
Как замечает собеседник ФАН, на протяжении последнего времени были проведены колоссальные работы по реставрации и приведению в должное состояние многих исторических объектов в Сирии.
«Можно вспомнить, как восстанавливались исторические объекты Пальмиры. Там и сейчас идут работы.
Важно заметить, что реставрацией занимаются прежде всего сирийские специалисты и сейчас они имеют богатый опыт и все необходимые навыки. Их справедливо можно считать сегодня одними из лучших в мире в своей области и этот опыт может быть востребован не только в Сирии, но и за ее пределами», — говорит Владимир Шаповалов.
По словам политолога, реставрация рынка Аль-Сакатия позволяет вернуть Алеппо статус города с богатым культурным наследием и экономическим потенциалом.
«Алеппо – это один из древнейших центров цивилизации не только на Ближнем Востоке или передней Азии, но и в целом в мире. Когда правительство Сирии завершит восстановление культурных достопримечательностей Старого города, Алеппо станет чрезвычайно популярным как объект культурного наследия многих народов.
Это положительно скажется на туризме. В Сирии огромное количество уникальных исторических объектов, имеющих ценность для всего мира. Поэтому после нормализации ситуации в этой стране, завершении боевых действий и проведении восстановительных работ, страна имеет все шансы увеличить туристический поток, даже превысив довоенные показатели», — заключил собеседник ФАН.