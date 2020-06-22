Международная премия ICCROM оценила восстановление Асадом культурного наследия Алеппо

Восстановление культурного наследия, развитие экономики и повышение туристической привлекательности — как правительство Башара Асада возвращает Сирии статус центра древней истории, Федеральному агентству новостей рассказал политолог Владимир Шаповалов.

Пример для подражания

Реставрация исторического базара Аль-Сакатия в Старом городе Алеппо номинирована на Международную премию ICCROM-Sharjah Awards за передовую практику в области сохранения культурного наследия в арабском регионе. Об этом сообщает сирийское информационное издание SANA.

Рынок Аль-Сакатия был открыт в октябре 2019 года после проведения работ по полноценной реставрации, которая включала в себя не только восстановление архитектурного ансамбля, но и проведение научных исследовательских проектов.

#culture #Syria Al-Saqatiyah souk which was opened in October last year was restored after conducting scientific studies and now included in nominees of #ICCROM award pic.twitter.com/xiJY1Bm5om — ???????? NadieHarbieh ???????? (@HarbiehNadie) June 22, 2020

Занимались реставрацией рынка специалисты Министерства культуры, Генерального директората древностей и музеев, губернатор и городской совет Алеппо, а также фонда Ага Хана.

Согласно заявлению представителей ICCROM-Sharjah Awards, проделанная сирийскими властями работа имеет все основания для включения в список из 15 номинантов среди других культурных проектов из Сирии, Палестины, Египта и Иордании.

Отмечается, что восстановление правительством Сирии во главе с Башаром Асадом крытого базара Аль-Сакатия, является очень важным шагом для придания исторического облика Старому городу Алеппо. Базар представляет собой более 50 магазинов, торгующих преимущественно орехами и местными десертами. Кроме того, Аль-Сакатия является связующим звеном между остальными рынками Алеппо.

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, как сирийское правительство занимается восстановлением культурного наследия страны.

Реставрационные работы в Сирии

Как замечает собеседник ФАН, на протяжении последнего времени были проведены колоссальные работы по реставрации и приведению в должное состояние многих исторических объектов в Сирии.

«Можно вспомнить, как восстанавливались исторические объекты Пальмиры. Там и сейчас идут работы. Важно заметить, что реставрацией занимаются прежде всего сирийские специалисты и сейчас они имеют богатый опыт и все необходимые навыки. Их справедливо можно считать сегодня одними из лучших в мире в своей области и этот опыт может быть востребован не только в Сирии, но и за ее пределами», — говорит Владимир Шаповалов.

По словам политолога, реставрация рынка Аль-Сакатия позволяет вернуть Алеппо статус города с богатым культурным наследием и экономическим потенциалом.