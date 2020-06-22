Донецк стал примером для украинских городов в сфере общественного транспорта

Донецк, несмотря на продолжающийся вооруженный конфликт в Донбассе, развивает свою инфраструктуру. Уже сейчас столица Донецкой Народной Республики может послужить примером для многих крупных украинских городов, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Донецк поддерживает имидж чистого города с логичной, удобной инфраструктурой, даже несмотря на нахождение на прифронтовой территории. Сотрудники коммунальных служб Донецка, подобно неким «внутренним войскам инфраструктурного назначения», ежедневно с рассветом заполоняют улицы города и наводят порядок — наносят разметку на дороги, поливают газоны в летнее время, а зимой — оперативно расчищают проезды от снега для легкового и общественного транспорта.

Общественному транспорту городские власти уделяют отдельное внимание. Донецк всегда был в числе первых среди региональных центров Украины по выводу новых трамваев, троллейбусов и автобусов. Эта высокая планка не понизилась и когда город стал столицей нового государства.

Инфраструктуру Донецка держал под личным контролем экс-глава ДНР Александр Захарченко, погибший в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами в августе 2018 года. Еще в 2017 году он лично протестировал новый автобус донецкого производства «Донбасс». Эти традиции продолжает и новое руководство республики, а также представители сферы пассажирских перевозок.

На днях на маршрут №26 в Донецке вышли 16 новых автобусов. Эта линия сообщения особо популярна среди дончан, поскольку связывает центральную автостанцию «Центр» и Донецкий железнодорожный вокзал.

Корреспондент ФАН пообщался с директором автотранспортного предприятия «Транспортный альянс» Андреем Светличным. Он рассказал, что новый транспорт имеет большую вместительность — 21 посадочное место против 16 в старых маршрутках, он более комфортабелен и надежен с точки зрения обеспечения безопасности пассажиров. Старые маршрутки, по словам директора, отправятся на капремонт и вернутся в строй позже.

Важно отметить — стоимость проезда в Донецке для людей достаточно низкая. Конкретно на этом маршруте она составляет 10 рублей — в то время как стоимость горюче-смазочных материалов в ДНР аналогичная российской. В подконтрольном украинскому правительству Мариуполе Донецкой области проезд в общественном транспорте в два (а иногда в два с половиной и в три) раза выше, чем в республике. Донецк все более выгодно смотрится на фоне своих прежних конкурентов — областных центров украинских регионов.