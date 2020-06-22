Почти половина россиян считают, что сбережения нужно держать в рублях

Москва, 22 июня. Идею хранить сбережения в рублях поддерживают 48 процентов россиян, сообщили в компании Superjob.

По данным соцопроса, каждый третий россиянин считает национальную валюту лучшей для накоплений, каждый пятый — американские доллары, каждый девятый — евро. При этом 48% респондентов предлагают хранить рубли и другую валюту.

Участники опроса старше 45 лет не согласны, что доллары и евро — хорошая валюта для хранения. Они выступают за альтернативную валюту, которая не отличается волатильностью.

В 2014 году россияне называли рубль самой достойной доверия валютой. Этого мнения придерживались более 70% опрошенных. Годом позднее в рублях хотели бы хранить сбережения только 53% россиян.

Опрос был проведен специалистами Superjob во всех субъектах России, в нем приняли участие 1600 респондентов.