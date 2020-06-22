Анкара, 22 июня. Власти Турции рассказали, что будет с иностранными туристами, у которых будет выявлена коронавирусная инфекция.

Глава министерства туризма и культуры Турции Мехмет Эрсой провел встречу с послами 50 государств, в ходе которой рассказал о мерах, которые были введены турецкими властями для безопасного отдыха иностранных туристов.

По словам министра, власти Турции не будут требовать справки у приезжающих из-за рубежа справки об отсутствии коронавируса. Кроме того, иностранным туристам не грозит двухнедельный карантин.

Все прибывающие из-за рубежа туристы будут проходить бесконтактную термометрию. Если у них будет зафиксирована повышенная температура или симптомы коронаируса, то они смогут пройти бесплатный тест.

В случае обнаружения у туриста коронавируса он будет направлен в больницу, где врачи примут решение о проведении лечения или соблюдения карантина в гостинице. На случай госпитализации предусмотрено дополнительное страхование, которое покроет расходы на лечение. Стоимость страховки составит 15-23 евро.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики выяснили, что возбудителем заболевания стад новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число зараженных во всем мире достигает 8,9 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 467 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 592 тысяч случаев, 8,2 тысячи человек скончались. 344 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.