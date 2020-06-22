Лукашенко заявил об уникальности белорусской демократии

Минск, 22 июня. Демократия, как ее понимают в Белоруссии, отсутствует во всех других странах. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко во время посещения 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, передает пресс-служба белорусского лидера.

Он также обратил внимание на то, какие меры реагирования применялись к участникам акций «желтых жилетов» во Франции и недавних массовых протестов в США, для разгона которых применялась армия.

«Когда вы слышите разговоры о какой-то демократии, вы должны понимать, что в том виде, в котором мы понимаем эту демократию, ее близко нет ни в одной стране», — сказал Лукашенко.

Ранее, 19 июня, оппозиция организовала последние пикеты, на которых собирались подписи в пользу выдвижения альтернативных кандидатов.

В разных частях Минска граждане пытались выстроиться в «цепочку солидарности», поддерживая оппозиционных политиков. В ответ правоохранительные органы провели массовые задержания.

Выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа 2020 года, Александр Лукашенко будет выдвигаться на шестой президентский срок.