Матвиенко назвала статью Путина о Второй мировой войне полезной для российской молодежи

Москва, 22 июня. Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне должна стать руководством для российских политиков при работе с молодежью и избирателями. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мне кажется, эта статья должна стать в нашей работе с молодежью, в школах, с избирателями нашим рабочим материалом, настольной книгой. Дело в том, что правда, подтвержденная историческими документами — это правда, с которой не поспоришь», — сказала она на встрече с молодыми законодателями.

Политик подчеркнула, что статья президента поможет политикам в России аргументировано опровергать те факты нарушения истории, которые предпринимаются «подчас на самом высоком уровне в разных странах».

«Ни один мировой лидер не сделал этого — в годовщину Победы, в годовщину Второй мировой войны Владимир Путин счел необходимым напомнить, что предшествовало этой войне, какие уроки надо извлечь из этого», — добавила Валентина Матвиенко.

Напомним, в четверг, 18 июня в американском журнале «The National Interest» была опубликована статья Владимира Путина под заголовком «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». В ней российский лидер напомнил о положении дел в Европе в конце 30-х годов, Мюнхенском сговоре. Президент России также подчеркнул решающую роль Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии и призвал западные страны не пытаться пересматривать историческую правду о Второй мировой войне. Федеральное агентство новостей представило главные тезисы статьи Путина.