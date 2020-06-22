Эксперты обсудили причины переписывания истории Второй мировой войны в Европе

79 лет назад, 22 июня 1941, началась Великая Отечественная война. В этот день рано утром фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Эта дата в России стала Днем памяти и скорби. Она служит напоминанием новым поколениям об одном из самых страшных периодов истории нашей страны. Миллионы искалеченных человеческих судеб и сотни разрушенных городов — война везде оставила свой след. Она продолжалась 1418 дней и ночей, потери СССР составили около 27 миллионов человек. Великая Отечественная главной частью Второй мировой войны (1939-1945).

По этому случаю в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» прошел эфир под названием «Начало Великой Отечественной войны. Чему учит история». В мероприятии приняли участие социологи, экономисты и политики. Какие ошибки допустил Иосиф Сталин? Как удалось переломить ситуацию и разгромить захватчиков? Каково значение Великой Отечественной для общественно-политической жизни страны? Нужно ли наказывать за оскорбление памяти погибших в годы войны? На эти и другие вопросы попытаются ответить эксперты. Для тех, кто пропустил трансляцию, Федеральное агентство новостей подготовило ее обзор.

Статья Путина

В преддверии годовщины президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой для американского журнала The National Interest. Он напомнил лидерам европейских государств о Мюнхенском сговоре и их желании пересмотреть роль Советского Союза в победе над нацизмом. Глава государства считает, что за начало Второй мировой несут ответственность все мировые державы.

Свое мнение по данному материалу высказал военный историк, участник движения «Русское военно-историческое общество» Борис Кипнис. Как он заметил, президент донес свою позицию до западных политиков. Что касается российских граждан, то часть их поддерживает статью Путина, а другая часть не во всех пунктах будет с ней согласна.

«У меня у самого есть претензия к этой статье по тому, чего в ней не сказано. От этого меняется историческая правда и смысл статьи. Если бы она была дополнена тем, что там должно быть, то смысл материала не поменялся бы. Тогда она была бы менее уязвима с точки зрения критики», — отметил Кипнис.

Так или иначе в историю привносится современная политика. По его словам, раньше нельзя было утверждать, что СССР воевал почти со всем Евросоюзом, поскольку война велась именно нацистскими пособниками. В Россию отправились армии Италии, Румынии и Венгрии.

«Была нацистская Германия и фашистские правители, а также выродки, которые поддерживали нацистов», — подчеркнул военный историк.

Польша не поменяет своих взглядов

Директор пресс-центра Медиагруппы «Патриот» Артемий Галицын напомнил, что польский и советский народ объединяло освобождение Польши Красной армией от нацистских войск. Сейчас отношения двух государств находятся не на самом лучшем уровне. Что изменилось с тех пор, рассказал представитель организации «Братство поляков в России» Пшемыслав Твардовски.

«Все люди понимают, что Красная армия освободила Польшу. Однако то, что сейчас делает правительство, многим не нравится. Так, в Польше сносят [советские] памятники, — сказал Твардовски. — Когда-то мы были под положительным влиянием СССР, а сейчас польское правительство — под влиянием США. Американцы переписывают историю, говоря о том, что они победили во Второй мировой».

Если рассекретят много архивных документов о роли СССР во Второй мировой, это многого не даст, поскольку европейцы не поверят в эти факты, считает эксперт. К тому же это сложно без государственной поддержки. При всем этом в Польше крайне отрицательно относятся к героизации на Украине нацистов. Но Варшава ничего не делает, так как поддерживает антироссийское настроение в Европе.

«Это все политика, и те же украинцы настроены против России. Пока не поменяется правительство Польши и не изменится направление в сторону сближения с Россией, то чего еще можно ожидать?» — сказал он.

Все поляки помнят о Волынской резне — массовом уничтожении Украинской повстанческой армией — ОУН(б) (ОУН-УПА1 запрещена в России) этнического польского гражданского населения. Твардовски сообщил, что недавно в сети Facebook была акция, направленная на то, чтобы польский парламент признал эту трагедию собственного народа.

«Однако парламент не готов это сделать, потому что все связанное с Украиной воспринимается хорошо. Ничего делать против нее депутаты не хотят. При этом мы не можем ставить знак равенства между всеми поляками и польским правительством, потому что оно не представляет интересы всего народа. Оно получило только 30% голосов от всех людей, которые могли выбирать. На выборы пришло мало людей, а поэтому они правят страной. Все мои знакомые хорошо относятся к русским, все понимают, кто освободил Польшу. Если поехать в Польшу, вы плохого отношения к себе не почувствуете», — добавил эксперт.

Истоки польского антикоммунизма

В свою очередь, Борис Кипнис напомнил, что польское руководство ненавидело СССР, потому что «он был большевистской страной». В 1920-е под руководством маршала Михаила Тухачевского был совершен поход на Варшаву во время Советско-польской войны 1919-1921 гг. После сражения с Красной армией поляки готовы были «дружить с сатаной», чтобы избежать подобных столкновений, объясняет военный историк.

«Когда нацисты утвердились в Берлине, возникла мысль: не нормализовать ли отношения с Берлином. Они пошли на переговоры с Берлином. Оказалось, что Польша может договориться с заклятым врагом: нацисты ― не коммунисты. Антисемитизм объединял Польшу и Германию», — указал гость мероприятия.

По мнению историка и преподавателя СПбГАСУ Евгения Гурьева, у Польши есть достаточно большой список претензий к РФ, которые тянутся еще с 1630-х годов. В Польше даже могут спросить, когда Россия вернет Смоленск.

«Однако не надо забывать, что Польша, возникнув в огне русской гражданской войны и на фоне распада империй, в значительной мере создавалась благодаря помощи Франции. Тогдашнее представители польского руководства были не только антикоммунистами, но еще осторожными русофобами, — пояснил Гурьев. — У стран Антанты была идея о том, что Восточная Европа должна служить «санитарным кордоном». Поэтому политическая элита была и антикоммунистической, и антирусской».

Гитлер возвращается в Сербию в лице НАТО

К дискуссии о Второй мировой войне подключился сербский политолог, научный сотрудник Института европейских исследований Стеван Гайич.

«История со Второй мировой войной была гораздо более сложной с точки зрения памяти. Наша Вторая мировая похожа на вашу Первую мировую войну, потому что в это время у нас была гражданская война. 25 марта 1941 произошел военный путч. Он был против наместничества, так как король был несовершеннолетним. Путч был поддержан народом, потому что у него была память во Второй мировой, когда на страну напали Австро-Венгрия и Германия. Для народа было неприемлемым принятие решения о вхождении в Тройственный пакт (договор о военно-политическом союзе между Германией, Италией и Японией, оформивший агрессивный союз, известный как «ось Берлин – Рим – Токио. Прим. ФАН)», — заявил Гайич.

6 апреля 1941 года произошла бомбардировка Белграда. Без объявления войны люфтваффе — военно-воздушные силы Вермахта — произвели атаку на столицы Сербии. При этом Адольф Гитлер не собирался воевать с королем Югославии, поскольку думал, что Тройной пакт подписан. Югославская армия капитулировала из-за предательства хорватских офицеров. По итогу страна была разделена на несколько оккупационных зон.

Кроме того, можно провести исторические параллели с НАТО, которая также укрепилась с этой зоне. Если сейчас посмотреть на карту «нынешней Югославии», то она очень схожа с оккупационными зонами времен фашисткой Германии, говорит Гайич.

«Сербия на Красную армию смотрела как на единственного союзника. Сталин не был для сербов лицом мирового коммунизма, он воспринимался как русский царь. Мой дедушка пошел воевать в партизанские отряды, потому что считал, что с помощью СССР можно освободить страну от захватчиков», — сказал политолог.

При этом Гайич сообщил, что сербов очень «сильно раздражают» обвинения СССР во Второй мировой.

«Они знают, что для нас это совершенно неприемлемо. Самая большая пропаганда ― это празднование Дня Европы 9 мая. Это выглядит тухло, поскольку власти делают упор на то, что это День Европы, а об истории и о роли СССР не говорится. Мы являемся жертвой пропагандисткой кампании», — пояснил он.

Однако мнение людей вне зависимости от влияния стран Запада не меняется. Если серба спросят «кто для вас красноармеец», то он ответит, что «освободитель», добавил политолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.