Япония в Юго-Восточной Азии: может ли Токио заменить Вашингтон

Еще несколько десятков лет назад Юго-Восточная Азия считалась периферией международной политики, все страны которой неэффективно борются против наследия европейского колониализма. Однако сейчас все изменилось — регион ЮВА превратился в связующее звено Индийского и Тихого океанов, став «центром» любой индо-тихоокеанской внешнеполитической концепции, а в 2017 году на 10 стран АСЕАН пришлось 7% мирового экспорта, что сделало Юго-Восточную Азию четвертым экспортным регионом мира. Редакция Telegram-канала ДипломатЪ рассказывает, как Япония может стать главным игроком в этом регионе.

Помимо этого, регион превратился в одно из ключевых мест противостояния США и Китая. Представляется интересным то, как население ЮВА оценивает китайско-американскую борьбу, и кому отдает предпочтение.

Согласно результатам опросов, население стран глубоко разделено во мнении о том, с Китаем или с США они предпочли бы видеть близкое сотрудничество своего государства. 53,6% опрошенных высказались в поддержку США (Филиппины, Вьетнам, Лаос). В свою очередь, 46,4% респондентов, проживающих на территории Лаоса, Брунея, Мьянмы, Малайзии, Камбоджи, Таиланда и Индонезии выбрали бы Китай. Кроме того, 52% опрошенных считают Китай наиболее влиятельным политико-стратегическим игроком в регионе. Необходимо отметить, что это почти в два раза больше, чем 26,7% респондентов, отдавших голос за США. При этом число респондентов, выбравших в данном вопросе Китай, выросло на 7% по сравнению с 2019 годом.

Важно отметить тот факт, что почти 80% считают Китай самой влиятельной экономической державой, в отличие от США, которые получили только 8%.

Однако одновременно с этим растущая экономическая мощь и влияние Китая не вызывает одобрения у большинства жителей Юго-Восточной Азии: почти 72% респондентов «обеспокоены растущим региональным влиянием» КНР, а 38% считают Китай «ревизионистской державой, намеренной превратить Юго-Восточную Азию в сферу своего влияния».

Казалось бы, подобное неприятие внешнеполитического курса КНР в странах ЮВА открывает дорогу для Соединенных Штатов, но это не так — более 47% респондентов не доверяют США как стратегическому партнеру и гаранту региональной безопасности (в 2019 году этот показатель составлял 34,6%).

Однако, согласно общественному мнению стран ЮВА, существует страна, которая в перспективе сможет «заменить» США — это Япония, которую выбрали 31,7% опрошенных (вторым был Европейский союз с 20,5% и Китай с 20,3%).

Действительно, сотрудничество со странами ЮВА является одним из приоритетных внешнеполитических направлений Японии. В течение своего первого года пребывания в должности премьер-министр Синдзо Абэ посетил все 10 государств-членов АСЕАН и провел с их лидерами торжественный саммит в декабре 2013 года. Более того, размер японских инвестиций в ЮВА в 2019 году составил 357 млрд долларов против 255 млрд китайских вложений, что опровергает уже устоявшийся стереотип о «вездесущем экономическом присутствии КНР».

Токио наращивает стратегическое взаимодействие с Юго-Восточной Азией, ослабляя растущее влияние Китая посредством продвижения альтернативных экономических инициатив, таких как запущенный в 2015 году совместно с Азиатским Банком Развития проект «Партнерство ради качественной инфраструктуры», в рамках которого для развития инфраструктуры ЮВА было выделено более 110 млрд долларов. Интерес представляет и само название этого проекта, противопоставленного китайскому «Один пояс – один путь», которое как бы намекает, что у китайцев порой возникают проблемы с «качеством» возводимой ими инфраструктуры.

Принимая во внимание напряженность между КНР и странами ЮВА в Южно-Китайском море, Япония пытается сдержать Китай путем организации мероприятий по наращиванию морского потенциала стран региона. Так, Япония участвует в обучении и оснащении подразделений береговой охраны Индонезии, Филиппин и Вьетнама. Филиппинам, например, Токио в 2019 году отправил 5 подержанных самолетов Beechcraft King Air TC-90, которые Манила использовала для наблюдения за Скарборо-шоал — отмелью в Южно-Китайском море, рядом с которой с 2012 года происходят стычки между КНР и Филиппинами.

Ввиду всего вышеперечисленного, в ближайшее время трудно представить, что уход США из Юго-Восточной Азии превратит регион в «задний двор» Китая. Есть и другие игроки, которые могут заставить Китай потесниться. По крайней мере, постараются.