Два человека погибли при стрельбе и наезде автомобилей в США

Шарлотт, 22 июня. Два человека погибли, по меньшей мере 12 получили ранения при стрельбе и наезде автомобилей в американском городе Шарлотт в штате Северная Каролина. О случившемся рассказали в местной полиции.

Трагедия произошла в ночь на понедельник. Правоохранители получили звонок о сбитом автомобилем человеке. Полиция направилась на место происшествия, где обнаружила скопление сотен людей. В этот момент на улице началась стрельба.

Полиция подозревает, что огонь открыли сразу несколько человек. От полученных ранений скончались два человека, семерых госпитализировали. Затем стало известно о еще пятерых пострадавших в результате наезда автомобилей. Медики оценили их состояние как тяжелое.

Очевидцы рассказали, что люди вышли на улицы из-за празднования Juneteenth — 19 июня, дня отмены рабства в США.

Busy overnight for CMPD investigators. In addition to the fatal shooting on Beatties Ford Road, they were on the scene of a homicide in Northeast Charlotte on Varisty Lane just before midnight. https://t.co/fKccKwqNwa @WBTV_News