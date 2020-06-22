Москва, 22 июня. Самые востребованные российские курорты начнут принимать гостей из других регионов в начале июля. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Мы надеемся на дальнейшее планомерное снятие ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации. К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок», — пояснила она.

Она также добавила, что главной задачей ведомства является организация безопасного отдых для российских граждан в курортный сезон 2020 года.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество инфицированных во всем мире достигает 8,5 миллиона человек. От коронавируса погибло 453 тысяч человек.

В России зафиксировано более 592 тысяч случаев, 8,2 тысячи человек скончались. 344 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.